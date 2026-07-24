Zwei Monate nach Sturz: So geht es der schwer verletzten Lucie Boudesseul

Lucie Boudesseul zählt zu den hoffnungsvollen Talenten der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR –, doch ein Sturz im Rahmen der französischen Meisterschaft Ende Mai in Nogaro stoppte den Aufwärtstrend der erst 19-Jährigen. Mit Brüchen im Fuß und in der Wirbelsäule befindet sich die Französin auch zwei Monate später weiterhin inmitten eines langen Genesungsprozesses.

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Zur Stabilisierung der gebrochenen Wirbel trug Boudesseul zunächst ein stützendes Korsett, doch wegen Komplikationen wurde Mitte Juni eine Operation unumgänglich.

«Untersuchungen haben gezeigt, dass die Wirbel in einer falschen Position zusammenwuchsen, was mir langfristig Probleme hätte bereiten können», berichtete Boudesseul. «Daher wurde beschlossen, einen chirurgischen Eingriff vorzunehmen, um dies zu korrigieren und die besten Voraussetzungen für die Zukunft zu schaffen. Die Operation verlief ausgezeichnet. Die gute Nachricht war, dass ich das Korsett nicht wie ursprünglich gedacht drei Monate lang tragen muss.»

Bei den Meetings in Misano und Donington schickte GMT94 Justin Pedemonte als Ersatz für Boudesseul ins Rennen. Ob die schnelle Teenagerin beim Saisonfinale in Jerez Mitte Oktober zurückkehren wird, ist fraglich.

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«Der Weg zurück aufs Motorrad ist noch lang, aber er hat begonnen. Ich werde mir die Zeit nehmen, die Dinge richtig anzugehen, ohne etwas zu überstürzen», betonte die Französin. «Mein Ziel ist es nicht, so schnell wie möglich zurückzukommen, sondern zu 100 Prozent fit zu sein, bei bester Gesundheit und in der Lage, meine beste Leistung zu bringen.»

Als WM-Sechste 2025 fuhr Boudesseul in dieser Saison im zweiten Lauf in Assen als Dritte auf das Podest. Stark auch der vierte Platz im ersten Saisonrennen in Portimão.