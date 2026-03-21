Neuer Zeitplan für MotoGP-Samstag nach Asphalt-Chaos

Das Wetterchaos und ein beschädigter Streckenbelag haben den MotoGP-Samstag im brasilianischen Goiania komplett durcheinander gewirbelt – nun steht ein neuer Zeitplan fest. Nach intensiven Reparaturarbeiten am Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna soll der Rennbetrieb am Abend wieder aufgenommen werden.

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Auslöser der Verzögerungen war ein schwerwiegendes Problem auf der Start-Ziel-Geraden. Nach den heftigen Regenfällen der vergangenen Tage ist ein Teil des frisch aufgetragenen Asphalts eingestürzt.

Ein etwa zwei Meter breites und rund einen Meter langes Asphaltstück musste herausgetrennt werden, um die beschädigte Stelle zu sichern. Lange Zeit war unklar, ob überhaupt noch gefahren werden kann.

Die Verantwortlichen reagierten mit Krisensitzungen und Hochdruck-Reparaturen. Parallel sorgten weitere angekündigte Regenschauer für zusätzliche Unsicherheit. Der ursprüngliche Zeitplan wurde komplett verworfen, die Qualifyings der Moto3- und Moto2-Klasse zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben.

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Inzwischen gibt es jedoch Entwarnung: Nach Abschluss der Arbeiten kann der Betrieb fortgesetzt werden – wenn auch mit Verspätung. Wie offiziell bestätigt wurde, verschob sich die Startzeit um ursprünglich 20, später um 35 und in einer weiteren Meldung um 80 Minuten.

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Der neue Zeitplan für den Samstag in Goiania sieht nun wie folgt aus:

20:20 Uhr (MEZ): MotoGP-Sprint

21:10 Uhr (MEZ): Moto3-Qualifying

Auf Sonntag verschoben: Moto2-Qualifying

Damit folgt zunächst das Highlight des Tages, bevor laut aktuellem Plan die beiden Qualifying-Sessions der Moto3-WM folgen. Das Qualifying der Moto2 wurde auf Sonntag verschoben.

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