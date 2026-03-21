Neuer Zeitplan für MotoGP-Samstag nach Asphalt-Chaos
Nach Schäden am Asphalt in Goiania steht der neue Samstag-Zeitplan fest. Der MotoGP-Sprint startet später, das Moto3-Qualifying soll am Abend folgen, das Moto2-Qualifying wurde auf Sonntag verschoben.
Das
Auslöser der Verzögerungen war ein schwerwiegendes Problem auf der Start-Ziel-Geraden. Nach den heftigen Regenfällen der vergangenen Tage ist ein Teil des frisch aufgetragenen Asphalts eingestürzt.
Ein etwa zwei Meter breites und rund einen Meter langes Asphaltstück musste herausgetrennt werden, um die beschädigte Stelle zu sichern. Lange Zeit war unklar, ob überhaupt noch gefahren werden kann.
Die Verantwortlichen reagierten mit Krisensitzungen und Hochdruck-Reparaturen. Parallel sorgten weitere angekündigte Regenschauer für zusätzliche Unsicherheit. Der ursprüngliche Zeitplan wurde komplett verworfen, die Qualifyings der Moto3- und Moto2-Klasse zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben.
Inzwischen gibt es jedoch Entwarnung: Nach Abschluss der Arbeiten kann der Betrieb fortgesetzt werden – wenn auch mit Verspätung. Wie offiziell bestätigt wurde, verschob sich die Startzeit um ursprünglich 20, später um 35 und in einer weiteren Meldung um 80 Minuten.
Der neue Zeitplan für den Samstag in Goiania sieht nun wie folgt aus:
20:20 Uhr (MEZ): MotoGP-Sprint
21:10 Uhr (MEZ): Moto3-Qualifying
Auf Sonntag verschoben: Moto2-Qualifying
Damit folgt zunächst das Highlight des Tages, bevor laut aktuellem Plan die beiden Qualifying-Sessions der Moto3-WM folgen. Das Qualifying der Moto2 wurde auf Sonntag verschoben.
Einige Paddock-Insider haben Sorge, dass es auf dem frisch sanierten Kurs weitere versteckte Löcher gibt, die den Belag bei Belastung einstürzen lassen. Klar ist: Der MotoGP-Tross in Brasilien bleibt auch am Samstag gefordert – auf und neben der Strecke.
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