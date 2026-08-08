MotoGP-Qualifying Silverstone: Martin (Aprilia) mit Rekordrunde auf Pole

Im Zeittraining am Freitag unterbot der Italiener Marco Bezzecchi aus dem Aprilia-Werksteam mit 1:56,280 min den Rundenrekord um fast eine Sekunde und zeigte damit auf, dass es an diesem Wochenende in Silverstone sehr flott zugeht. Die Top-8 waren allesamt schneller als Fabio Quartararo (Yamaha) bei seiner Bestmarke im Vorjahr!

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Franco Morbidelli (VR46 Ducati) und Iker Lecuona, Zweiter der Superbike-Weltmeisterschaft und als Ersatz bei Gresini Ducati für den verletzten Fermin Aldeguer im Einsatz, schafften als Beste im Qualifying 1 den Aufstieg ins Q2, während Ex-Champion Pecco Bagnaia (Ducati) als Sechster und Rookie Toprak Razgatlioglu (Yamaha) als Zwölfter krachend scheiterten. Für sie bedeutet das im 23-Mann-Feld die Startplätze 16 und 22 in den Rennen am Samstag und Sonntag.

Beinahe-Highsider von Marc Marquez

Das ebenfalls 15-minütige Qualifying 2 begann bei blauem Himmel und 22 Grad Celsius Lufttemperatur mit einem Beinahe-Highsider von Marc Marquez bei 180 km/h, wenig später hinterließ Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) mit 1:56,593 min die erste Duftmarke.

Nach 6 min wurden die Namen auf dem Zeitenmonitor kräftig durcheinandergewürfelt, Marc Marquez fuhr sich auf Platz 1 und lag mit 1:56,527 min um weniger als eine Zehntelsekunde vor Bruder Alex, WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) und Fernandez.

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Startplatz 4 als bester Ducati-Pilot: Fabio Di Giannantonio Foto: Gold and Goose Startplatz 4 als bester Ducati-Pilot: Fabio Di Giannantonio © Gold and Goose

Der Rekord von Raul Fernandez hielt nicht lange

Für die letzten sieben Minuten ließen die Fahrer an der Box neue Hinterreifen montieren und gingen auf der längsten Strecke im Kalender auf finale Zeitenjagd. Dann passierte alles Schlag auf Schlag: Bezzecchi katapultierte sich mit 1:56,456 min an die Spitze der Zeitenliste, wurde aber wenig später von Raul Fernandez um 0,275 sec unterboten.

Der Rekord von Fernandez (1:56,181 min) hielt nur kurz, dann kam Jorge Martin, fuhr 1:56,160 min und entriss seinem Landsmann Startplatz 1. Der WM-Zweite Ai Ogura sorgte als Dritter dafür, dass in der ersten Reihe ausschließlich Aprilia-Fahrer stehen.

Für die zweite Reihe qualifizierten sich Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), Bezzecchi und Marc Marquez (Ducati Lenovo). Pedro Acosta (Red Bull KTM) brachte das beste Motorrad, das nicht aus Italien kommt, auf Startplatz 9, Jack Miller (Yamaha) und Joan Mir (Honda) wurden Elfter und Zwölfter.

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