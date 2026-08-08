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Bagger, Silverstone, Lauf 1: Bradley Smith (35) kam, sah und siegte

Mit dem Meeting in Silverstone geht der ikonische Harley-Davidson Bagger-World-Cup in die zweite Saisonhälfte. Den Sieg räumte mit Gaststarter Bradley Smith ein Lokalmatador ab.

Kay Hettich

Von

Harley Davidson Weltcup

Bradley Smith
Bradley Smith
Foto: BaggerWorldCup
Bradley Smith
© BaggerWorldCup

Im Artikel erwähnt

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Im Rahmenprogramm der MotoGP in Silverstone finden die Rennen 7 und 8 im Harley-Davidson Bagger World Cup statt. Um den Gesamtsieg kämpfen Eric Granado, Oscar Gutierrez und Archie McDonald, die an der Spitze von nur 14 Punkten getrennt sind.

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Neu dabei in Silverstone ist Max Toth (USA), der den verletzten Cory West ersetzt. Außerdem ergänzt Lokalmatador Bradley Smith mit einer Wildcard das Teilnehmerfeld – das Motorrad des Engländers ziert der ikonische Union-Jack.

Smith fährt den Harley-Cup in den USA und begeisterte seine Landsleute im Qualifying am Samstagvormittag mit der drittbesten Rundenzeit. Schneller als der frühere MotoGP-Pilot waren nur der Australier Archie McDonald (20) und der Spanier Oscar Gutierrez (27). Cup-Leader Granado ging als Fünfter in den ersten Lauf. Wegen technischer Probleme fehlte der Malaysier Dimas Pratama.

Im Artikel erwähnt

Die behäbigen V2-Bikes auf der Rennstrecke zu sehen, ist ungewohnt, aber dennoch unterhaltsam und durchaus spektakulär – immerhin sind die Rundenzeiten auf Moto3-Niveau.

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McDonald gewann den Start, dahinter reihten sich Smith, Gutierrez und Smith ein. Der Wildcard-Pilot schnappte sich noch in der ersten Runde die Führung. Ein aus Smith, Gutierrez, McDonald und Granado setzten sich zunächst ein wenig ab, doch Andrea Iannone schloss nach zwei Runden die Lücke.

Beim Einbiegen in Kurve 3 rutschte Gutierrez in Runde 3 auf Platz 3 liegend das Vorderrad weg – ein herber Dämpfer für die Titelchancen des jungen Spaniers!

Derweil zog Smith seinen Verfolgern um 0,5 sec davon. Verbissen kämpften Granado und McDonald, um den Lokalmatador wieder einzufangen.

Zu Beginn der zweiten Rennhälfte brannte Granado in 2:09,475 min die schnellste Rennrunde in den Asphalt und stellte Smith. Drei Runden vor dem Ende waren die Top-10 nur von einer Sekunde getrennt. Mit Smith. Granado, McDonald, Iannone und Torres waren fünf Nationen an der Spitze vertreten.

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Smith ging als Führender in die siebte und letzte Runde. Angesichts eines Vorsprungs von 0,5 sec konnte der 35-Jährige aus Oxford die letzten 5,9 km relativ unbedrängt hinter sich bringen. Dafür ging es im Kampf um Platz 2 zwischen McDonald und Granado sowie um Platz 4 zwischen Iannone und Torres umso enger zu!

Doch auf der Gegengeraden saugte sich jedoch McDonald wieder dicht an Smith heran – es wurde unerwartet knapp. Der Lokalmatador rettete 0,1 s Vorsprung ins Ziel und feierte in seinem ersten World-Cup-Rennen gleich den Sieg. Das Podium komplettierten McDonald und Granado. Auf Platz 4 setzte sich Iannone gegen Torres durch.

In der Gesamtwertung übernahm Granado mit 127 Punkten die Führung.

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Bradley Smith

Bradley Smith

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Bradley Smith

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Jordi Torres

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