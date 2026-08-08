Moto2-Qualifying Silverstone: Crash und rote Flaggen – Guevara auf Pole

Die bisher schnellste Moto2-Runde beim Meeting in Silverstone fuhr am Freitagnachmittag Daniel Holgado (CF Moto Aspar) in der Rekordzeit von 2:01,815 min. Während die Top-14 des gezeiteten Trainings direkt ins Qualifying 2 am Samstag einzogen, mussten die übrigen Moto2-Asse im Q1 um eines der vier Tickets für die entscheidende Session kämpfen.

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Die Moto2-Piloten fanden im Qualifying sommerliche Bedingungen vor – Sonnenschein und 26 Grad Celsius Lufttemperatur. Im Q1 brannte Joe Roberts in 2:02,187 min die schnellste Zeit in den Asphalt. Damit war der US-Amerikaner im Team American Racing 0,267 sec schneller als Tony Arbolino (Reds Fantic Racing) sowie Ayumu Sasaki und Zonta vd Goorbergh (beide RW Racing).

Im Q2 gingen nun 18 motivierte Piloten auf die Jagd nach der Pole-Position. Die Top-10 der Gesamtwertung waren vollständig vertreten. Für die erste ernst zu nehmende Rundenzeit sorgte nach fünf Minuten Alonso Lopez (Italjet Gresini) in 2:01,969 min, doch nur Augenblicke später brauste Izan Guevara (bLU cRU Pramac) in 2:01,483 min über die Linie – Rekord!

Rote Flaggen nach Crash von van der Goorbergh und Aji

Während zahlreiche Piloten auf persönlich schnellsten Runden unterwegs waren, sorgte ein heftiger Sturz in Kurve 11 für einen Abbruch der Session. Van der Goorbergh und Mario Aji (Idemitsu Honda) berührten sich bei hoher Geschwindigkeit, wodurch beide stürzten. Während die beiden Piloten glimpflich davonkamen, wurden ihre Motorräder arg demoliert.

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Mit noch 8:41 min auf der Uhr wurde das Qualifying fortgesetzt – gerade auf einer langen Rennstrecke wie dem 5,9 km langen Silverstone Circuit eine für die Piloten bescheidene Situation. Zu diesem Zeitpunkt nahmen Guevara, Ivan Ortola (QJ Motor MSI), Alonso Lopez, Manuel Gonzalez (Intact GP) und Daniel Muñoz (Italtrans) die Top-5 ein.

Bei noch vier Minuten lagen Arbolino, Escrig und Holgado zwischenzeitlich auf Bestzeitkurs, doch auf der Linie reichte es nicht für den Sprung nach vorn.

Eine Minute vor dem Ende führte unverändert Guevara und auch die Top-5 waren identisch. Nun kam die entscheidende Phase. Lopez preschte mit 0,326 sec Rückstand auf Platz 2 und verdrängte Ortola auf die dritte Position – dabei blieb es!

Von der Pole geht Guevara in das Moto2-Rennen am Sonntag, gefolgt von Lopez und Ortola. WM-Leader Manuel Gonzalez sicherte sich als Vierter eine gute Ausgangsposition. Munoz und Filip Salac komplettieren die zweite Startreihe. Enttäuschend Senna Agius, der sich als Elfter qualifizierte.

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