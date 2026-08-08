Alpine-Besuch in der Sommerpause: Abstecher der MotoGP-Stars nach Enstone

Während der vorgeschriebenen Sommerpause wird es selbst in den geschäftigen Formel-1-Werken vorübergehend ruhiger. Denn die meisten Mitarbeiter müssen den Regeln entsprechend eine 14-tägige Pause einlegen. Die meisten Teams nutzen die Chance, um in ihren Hallen und Gebäuden nachzulegen, so auch das Alpine-Team, das sich am Donnerstag dennoch über Motorensound freuen durfte.

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Denn die MotoGP-Stars des Prima Pramac Yamaha Teams statteten dem Werk in Enstone einen Besuch ab. Jack Miller und Toprak Razgatilouglu nutzten die Chance, anlässlich des Silverstone-Wochenendes der Zweirad-Athleten einen Abstecher zu unternehmen. Sie schauten sich das High Performance Centre, das Kommandozentrum und das Büro von Sonderberater Flavio Briatore an.

Auch ein Besuch im Showroom, in dem die gewonnen Trophäen sowie der R.S.19 von 2019 und das Weltmeister-Auto R25 von 2005 ausgestellt sind, durfte nicht fehlen. Die Beiden gaben auch auf ihren Yamaha R9-Showbikes Gas, womit sie leben in die stille Anlagen brachten. Das Duo bekam Gesellschaft von den beiden Moto2-Piloten von Pramac, Izan Guevera and Alberto Ferrandez, und alle vier durften zusammen mit ihren Ingenieuren und Mechanikern eine Tour durch die Alpine-Hallen geniessen.

«Wir haben die einmalige Gelegenheit genutzt, das Prima Pramac Yamaha MotoGP-Team am Donnerstag in Enstone zu empfangen, da es an diesem Wochenende in Silverstone an den Start geht. Schliesslich weisen die Formel 1 und die MotoGP viele Gemeinsamkeiten auf und haben nun mit Liberty Media denselben Eigentümer – daher ist dies ein grossartiger Moment, um unsere Welten einander näherzubringen», erklärte Briatore, der den Pramac-Fahrern auch viel Glück wünschte.

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