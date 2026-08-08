Gaildorf: Roan van de Moosdijk (KTM) gewinnt Samstagsrennen

Samstagsrennen zum 5. Lauf der ADAC MX Masters auf der Hartboden-Traditionsstrecke in Gaildorf: Tabellenführer Roan van de Moosdijk (Kosak KTM) brannte im Qualifying Bestzeit in den Boden und startete von der Pole-Position ins Rennen. Kevin Brumann (Husqvarna) startete von Platz 2.

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Holeshot Ludwig

Blitzstarter Noah Ludwig zog den Holeshot vor Maximilian Spies (KTM), Jörgen-Matthias Talviku (Yamaha) und Valentin Guillod (Yamaha). Van de Moosdijk startete im Bereich der Top-5. An der Spitze entwickelte sich ein Duell zwischen Ludwig und Spies, während der Tabellenführer auf Platz 3 nach vorne fuhr. Ludwig konnte sich zunächst etwas absetzen, während sich van de Moosdijk Spies schnappte. Ludwig konnte die Führung bis zur Hälfte des Rennens verteidigen, doch der Niederländer nutzte die Außenlinien, um an Noah vorbei in Führung zu gehen. Bis zum Ende konnte er seinen Vorsprung auf 7,2 Sekunden ausbauen.

Duell Koch gegen Spies

Tom Koch (Sarholz KTM) duellierte sich in der zweiten Rennhälfte mit Maximilian Spies im Kampf um Platz 3. Koch setzte sich durch und fuhr am Ende einen deutlichen Vorsprung gegenüber Spies auf Platz 4 heraus. Gaststarter Valentin Guillod aus der Schweiz beendete das Rennen auf Platz 7.

Ergebnis ADAC MX Masters, Samstag:

Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 29:59.048 Noah Ludwig (D), KTM, 30:06.211, (+7.163) Tom Koch (D), KTM, 30:10.280, (+11.232) Maximilian Spies (D), KTM, 30:19.564, (+20.516) Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 30:26.913, (+27.865) Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 30:28.739, (+29.691) Valentin Guillod (CH), Yamaha, 30:52.086, (+53.038) Jere Haavisto (FIN), KTM, 30:54.013, (+54.965) Markuss Kokins (LV), GASGAS, 30:56.043, (+56.995) Vaclav Kovar (CZ), KTM, 31:00.413, (+1:01.365)

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