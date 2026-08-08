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Gaildorf: Roan van de Moosdijk (KTM) gewinnt Samstagsrennen

Tabellenführer Roan van de Moosdijk (Kosak KTM) gewann den Auftakt der 5. Etappe der ADAC MX Masters in Gaildorf vor den beiden Sarholz-KTM-Piloten Noah Ludwig und Tom Koch.

ADAC MX Masters

Roan van de Moosdijk gewann das Samstagsrennen in Gaildorf
Roan van de Moosdijk gewann das Samstagsrennen in Gaildorf
Foto: ADAC
Roan van de Moosdijk gewann das Samstagsrennen in Gaildorf
© ADAC

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Samstagsrennen zum 5. Lauf der ADAC MX Masters auf der Hartboden-Traditionsstrecke in Gaildorf: Tabellenführer Roan van de Moosdijk (Kosak KTM) brannte im Qualifying Bestzeit in den Boden und startete von der Pole-Position ins Rennen. Kevin Brumann (Husqvarna) startete von Platz 2.

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Holeshot Ludwig

Blitzstarter Noah Ludwig zog den Holeshot vor Maximilian Spies (KTM), Jörgen-Matthias Talviku (Yamaha) und Valentin Guillod (Yamaha). Van de Moosdijk startete im Bereich der Top-5. An der Spitze entwickelte sich ein Duell zwischen Ludwig und Spies, während der Tabellenführer auf Platz 3 nach vorne fuhr. Ludwig konnte sich zunächst etwas absetzen, während sich van de Moosdijk Spies schnappte. Ludwig konnte die Führung bis zur Hälfte des Rennens verteidigen, doch der Niederländer nutzte die Außenlinien, um an Noah vorbei in Führung zu gehen. Bis zum Ende konnte er seinen Vorsprung auf 7,2 Sekunden ausbauen.

Duell Koch gegen Spies

Tom Koch (Sarholz KTM) duellierte sich in der zweiten Rennhälfte mit Maximilian Spies im Kampf um Platz 3. Koch setzte sich durch und fuhr am Ende einen deutlichen Vorsprung gegenüber Spies auf Platz 4 heraus. Gaststarter Valentin Guillod aus der Schweiz beendete das Rennen auf Platz 7.

Ergebnis ADAC MX Masters, Samstag:

  1. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 29:59.048

  2. Noah Ludwig (D), KTM, 30:06.211, (+7.163)

  3. Tom Koch (D), KTM, 30:10.280, (+11.232)

  4. Maximilian Spies (D), KTM, 30:19.564, (+20.516)

  5. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 30:26.913, (+27.865)

  6. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 30:28.739, (+29.691)

  7. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 30:52.086, (+53.038)

  8. Jere Haavisto (FIN), KTM, 30:54.013, (+54.965)

  9. Markuss Kokins (LV), GASGAS, 30:56.043, (+56.995)

  10. Vaclav Kovar (CZ), KTM, 31:00.413, (+1:01.365)

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Roan van de Moosdijk

Kosak Racing Team

Roan van de Moosdijk

39

16

29:59,048

1:50,579

25

02

Noah Ludwig

KTM Sarholz Racing Team

Noah Ludwig

300

16

+7,163

1:50,829

22

03

Tom Koch

KTM Sarholz Racing Team

Tom Koch

226

16

+11,232

1:52,487

20

04

Maximilian Spies

Becker Racing

Maximilian Spies

7

16

+20,516

1:52,903

18

05

Kevin Brumann

MX Handel Husqvarna Racing

Kevin Brumann

87

16

+27,865

1:52,732

16

06

Jörgen‐Matthias Talviku

SHR Motorsports by Hartje

Jörgen‐Matthias Talviku

261

16

+29,691

1:53,100

15

07

Valentin Guillod

SHR Motorsports by Hartje

Valentin Guillod

92

16

+53,038

1:53,539

14

08

Jere Haavisto

Schmicker Silve Racing

Jere Haavisto

142

16

+54,965

1:53,844

13

09

Markuss Kokins

Team BuyMx Yamaha

Markuss Kokins

611

16

+56,995

1:54,256

12

10

Vaclav Kovar

VisuAlz Production

Vaclav Kovar

101

16

+1:01,365

1:54,625

11

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