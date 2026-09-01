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Defekt zwang Raul Fernandez zur Aufgabe: «Ich kann dazu nichts sagen»

Trackhouse Aprilia erlebte beim MotoGP-Event in Aragon ein Desaster. Ai Ogura fehlte verletzungsbedingt und Raul Fernandez musste im Grand Prix wegen eines mechanischen Problems an der RS-GP aufgeben.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Platz 8 im MotoGP-Sprint in Aragon war nicht das Ergebnis, dass sich der Raul Fernandez erhofft hatte. Immerhin konnte er am Samstag zwei WM-Punkte verbuchen. Im Grand Prix am Sonntag lief es zunächst gut für den Trackhouse-Piloten. Von Startplatz 4 kam er gut weg, und er konnte sich in den Top-6 halten. Doch in der sechsten Runde musste er aufgrund eines technischen Defekts an seiner Aprilia die Box ansteuern und aufgeben.

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«Wir sind ein Team und wir müssen zufrieden mit unserer Arbeit sein. Am Morgen haben wir ein Setup ausprobiert, mit dem ich mich wieder gut gefühlt habe. Wir waren mehr bereit als im Rennen am Samstag», berichtete der Spanier in der anschließenden Medienrunde. «In den ersten drei Runden hatte ich keine Probleme und ich fühlte mich konkurrenzfähig. Wir waren gut unterwegs. Das gehört zum Motorsport dazu, so etwas kann passieren. Jetzt müssen wir an Italien denken.»

Um welches Problem es sich bei der RS-GP von Fernandez handelte, wollte oder konnte er nicht preisgeben. «Sorry, das kann ich nicht sagen. Aber es war ein mechanisches Problem – wir versuchen immer noch herauszufinden, was passiert ist», lautete auf Nachfrage die kurze Antwort.

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Aragón
Willkommen zum Rennen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Moreira und Bastianini
Moreira und Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Aragón
© Gold & Goose

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Fernandez: «Ein realistisches Ziel war, dass ich mit Jorge oder vielleicht auch mit Alex kämpfen hätte können»

So wurde Fernandez um ein gutes Ergebnis gebracht. Die Punkte wären wichtig gewesen im Titelkampf. «Ein Podium wäre schwierig gewesen. Ein realistisches Ziel war, dass ich mit Jorge (Martin) oder vielleicht auch mit Alex (Marquez) kämpfen hätte können. Aber man kann es nie sagen», grübelte der 25-Jährige. «Was ich aber mit Sicherheit weiß: Am Samstag hatte ich mit dem Bike ein sehr schlechtes Gefühl, am Sonntag fühlte ich mich wieder konkurrenzfähig, und ich war auf dem richtigen Weg. Ich nehme das Positive mit und wir müssen uns auf das nächste Event konzentrieren.»

Für Trackhouse Aprilia war der Aragon-GP eine Enttäuschung. Fernandez erzielte nur zwei WM-Punkte und Ai Ogura musste das Rennwochenende in Spanien wegen seiner Daumenverletzung auslassen. Ersatzmann Lorenzo Savadori landete auf den Rängen 19 und 17. In zwei Wochen geht es mit dem Grand Prix in Misano weiter. Dort will Raul Fernandez wieder angreifen. Ob Teamkollege Ogura in Italien wieder dabei sein wird, ist noch ungewiss.

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

41:10,969

1:46,736

37

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+1,754

1:47,093

26

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

+3,629

1:47,002

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,687

1:47,323

22

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+12,572

1:47,356

16

06

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+17,687

1:47,598

14

07

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+23,136

1:47,844

9

08

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

23

+25,741

1:47,734

8

09

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Diogo Moreira

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Diogo Moreira

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11

23

+25,899

1:48,048

10

10

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Brad Binder

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Brad Binder

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Red Bull KTM Factory Racing

33

23

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