Defekt zwang Raul Fernandez zur Aufgabe: «Ich kann dazu nichts sagen»

Platz 8 im MotoGP-Sprint in Aragon war nicht das Ergebnis, dass sich der Raul Fernandez erhofft hatte. Immerhin konnte er am Samstag zwei WM-Punkte verbuchen. Im Grand Prix am Sonntag lief es zunächst gut für den Trackhouse-Piloten. Von Startplatz 4 kam er gut weg, und er konnte sich in den Top-6 halten. Doch in der sechsten Runde musste er aufgrund eines technischen Defekts an seiner Aprilia die Box ansteuern und aufgeben.

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«Wir sind ein Team und wir müssen zufrieden mit unserer Arbeit sein. Am Morgen haben wir ein Setup ausprobiert, mit dem ich mich wieder gut gefühlt habe. Wir waren mehr bereit als im Rennen am Samstag», berichtete der Spanier in der anschließenden Medienrunde. «In den ersten drei Runden hatte ich keine Probleme und ich fühlte mich konkurrenzfähig. Wir waren gut unterwegs. Das gehört zum Motorsport dazu, so etwas kann passieren. Jetzt müssen wir an Italien denken.»

Um welches Problem es sich bei der RS-GP von Fernandez handelte, wollte oder konnte er nicht preisgeben. «Sorry, das kann ich nicht sagen. Aber es war ein mechanisches Problem – wir versuchen immer noch herauszufinden, was passiert ist», lautete auf Nachfrage die kurze Antwort.

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Fernandez: «Ein realistisches Ziel war, dass ich mit Jorge oder vielleicht auch mit Alex kämpfen hätte können»

So wurde Fernandez um ein gutes Ergebnis gebracht. Die Punkte wären wichtig gewesen im Titelkampf. «Ein Podium wäre schwierig gewesen. Ein realistisches Ziel war, dass ich mit Jorge (Martin) oder vielleicht auch mit Alex (Marquez) kämpfen hätte können. Aber man kann es nie sagen», grübelte der 25-Jährige. «Was ich aber mit Sicherheit weiß: Am Samstag hatte ich mit dem Bike ein sehr schlechtes Gefühl, am Sonntag fühlte ich mich wieder konkurrenzfähig, und ich war auf dem richtigen Weg. Ich nehme das Positive mit und wir müssen uns auf das nächste Event konzentrieren.»

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Für Trackhouse Aprilia war der Aragon-GP eine Enttäuschung. Fernandez erzielte nur zwei WM-Punkte und Ai Ogura musste das Rennwochenende in Spanien wegen seiner Daumenverletzung auslassen. Ersatzmann Lorenzo Savadori landete auf den Rängen 19 und 17. In zwei Wochen geht es mit dem Grand Prix in Misano weiter. Dort will Raul Fernandez wieder angreifen. Ob Teamkollege Ogura in Italien wieder dabei sein wird, ist noch ungewiss.