BMW-Werksfahrer in der Superbike-WM 2027: Warten auf die Bestätigungen
Nach zwei Titelgewinnen mit Toprak Razgatlioglu wird BMW nach viel Verletzungspech in der Superbike-WM 2026 unter Wert geschlagen. ROKiT-Teammanager Shaun Muir über die Stärke des Pakets.
Wie SPEEDWEEK.com
Den zweiten Platz im ROKiT-BMW-Werksteam neben Miguel Oliveira
Dass BMW sein Duo für 2027 noch nicht verkündete, hat verschiedene Gründe. Zum einen wollte Rennchef Sven Blusch in der Sommerpause keine Unruhe ins Team bringen; zum anderen erlaubte es Binders aktueller KTM-Vertrag bislang nicht.
Die ersten zwei Saisondrittel gestalteten sich für BMW schwierig, wegen schwerer und langwieriger Verletzungen liegen Oliveira (vier Podestplätze) und Petrucci vor den Rennen in Magny-Cours am kommenden Wochenende nur auf den WM-Rängen 10 und 16.
BMW-Paket ist stärker als 2026
Bei genauerer Analyse sieht es nicht ganz so düster aus. «Man darf nicht vergessen, dass wir in den vergangenen zwei Jahren Champion waren», betont Teamchef Shaun Muir. «Unser Paket hat sich verbessert und
BMW nutzte die lange Sommerpause seit Mitte Juli für intensives Testen mit den Stammfahrern und dem Testteam. «Das ist eine Geschichte, die sich verkaufen lässt», schilderte Muir, wie er die Fahrer für nächstes Jahr überzeugte, ohne dass ihm deren Namen über die Lippen kamen. «Wir haben bewiesen, dass wir es können und müssen schnellstmöglich zu diesem Punkt zurückkehren.»
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