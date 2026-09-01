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WM-Leader Kimi Antonelli in Monza: Mehr Motor-Power, Aero-Update später

Der Italiener Kimi Antonelli reist mit 59 Punkten Vorsprung auf George Russell zum Heimrennen in Monza. Dort gibt es mehr Motorleistung, für mehr Abtrieb muss sich der Bologneser gedulden.

Formel 1

WM-Leader Kimi Antonelli
WM-Leader Kimi Antonelli
Foto: XPB
WM-Leader Kimi Antonelli
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Glas halb voll, Glas halb leer für WM-Leader Kimi Antonelli: Der 20-jährige Italiener muss wegen des Einbaus einer neuen Antriebseinheit in der Startaufstellung von Monza nach hinten rücken, der genaue Startplatz ist davon abhängig, was die Konkurrenz macht.

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Jedoch handelt es sich bei diesem frischen Motor um ein kraftvolleres Aggregat. Dazu wird – wie immer im Highspeed-Tempel Monza – mit wenig Abtrieb gefahren, um auf den Geraden im königlichen Park so viel Speed als möglich zu gewinnen.

Mehr Abtrieb, den gibt es dann beim Grossen Preis von Bahrain auf dem Sepang International Circuit von Malaysia Anfang Oktober: Dort will Mercedes das letzte grosse Aero-Update einführen.

Im Artikel erwähnt

Welchen Fortschritt die Verbesserungen am Mercedes bringen, wird sich zeigen. Denn Hauptgegner Ferrari bringt ebenfalls einen verbesserten Motor nach Italien.

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Mercedes jagt 2026 den neunten Konstrukteurs-WM-Titel, den ersten seit 2021. In der Zwischenwertung vor Monza führt die Marke mit dem Stern mit 425 Punkten vor Ferrari mit 338 und Titelverteidiger McLaren mit 263.

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01

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

72

2:04:44,859

1:14,321

31

02

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

72

+11,536

1:14,571

23

03

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

72

+15,906

1:15,393

23

04

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

72

+16,755

1:14,566

14

05

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

72

+17,258

1:14,230

17

06

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

72

+32,332

1:14,303

12

07

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

30

72

+1:19,915

1:15,435

6

08

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

71

+1 Runde

1:16,048

4

09

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

71

+1 Runde

1:16,946

2

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Pierre Gasly

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10

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1:16,220

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