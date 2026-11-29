Alles war angerichtet für ein spanisches Sprint-Freudenfest. Doch aus der erhofften Gala-Veranstaltung, für, mit und von Marc Marquez wurde nichts. Sekunden vor dem geplanten Start gab es keinerlei Anzeichen für die folgende, bis dato einmalige Panne. Alle 22 MotoGP-Prototypen hatten nach der Aufwärmrunde ihre Startpositionen eingenommen. Nach der geschwenkten grünen Flagge am Ende des Felds wurde die Startampel mit der üblichen Verzögerung auf Rot geschaltet.

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Dann: Körperspannung, Getöse im Drehzahlbegrenzer. Doch das erlösende Grün kam nicht. Nach rund sieben Sekunden im Feld erste Unruhe und unmittelbar später Rauch und erste Gesten der Piloten. Nach neun Sekunden waren alle Hände der Piloten erhoben und der erst große Rauchschwall machte zwang zum sofortigen Abbruch des Sprint-Starts. Dann wurde es für Marc Marquez richtig hitzig.

Auch Marc Marquez war nach der Feuerpanne irritiert

Im Inneren der Desmosedici hatte sich ein ausgewachsener Brand entwickelt, der nach außen drang und auch die Rettungsversuche des Fahrers zunichte machte, das Bike aus eigener Kraft aus dem Grid zu entfernen. Ernsthaft angegriffen von dem Feuer wurde Marc Marquez nicht, doch auch der ausgebuffte Zehnfach-Weltmeister zeigte sich in den ersten Minuten nach dem Vorfall irritiert.

Was die Feuerpanne exakt auslöste, darüber können weiter nur Vermutungen angestellt werden. Ducati selbst äußerte sich nicht zu dem Defekt. Eine Möglichkeit, die auch Technik-Experten aus der MotoGP-Abteilung nicht ausschließen: Der Mix aus kurzzeitig erhöhten Temperaturen und anhaltendem Startprozess mit eigenständigen Vibrationen könnte zunächst, etwas durch Reibung erst zu einem Elektronikdefekts und dann zu einem Kabelbrand geführt haben.

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In jedem Fall wirft der kuriose Vorgang weitere Fragen auf. Dass alle Motorräder, mit Ausnahme der Maschine von Marc Marquez weiter in der Startaufstellung blieben und letztlich 1:1 für den Neustart verwendet wurden, erscheint im Sinne der Sicherheit sehr risikoreich. Ein Spitzentechniker der Königsklasse kommentierte das Vorgehen gegenüber SPEEDWEEK.com so: «Dass was an dem Motorrad von Marc Marquez passiert ist, das hätte auch alle anderen Piloten treffen können. Es verging deutlich mehr Zeit als üblich. Das kann zwar passieren – doch es wäre mehr als sinnvoll gewesen in dieser Situation alle Motorräder in der Box, etwa auf Hitzeschäden, zu überprüfen.»

Doch alle Renner blieben in der Startaufstellung, ein Check der Prototypen konnte also nur oberflächlich stattfinden. Rund 20 Minuten nach dem ersten Chaos ging es nach dem so genannten Quick Start Procedere weiter. «Die Gefahr, dass ein Motorrad beim Neustart streikt, war gegeben», so der Experte.

Ähnlich sahen es auch die Bediener. Mehrere Piloten gaben nach dem Sprint Auffälligkeiten zu Protokoll, darunter Aprilia-Ass Bezzecchi: «Ich wollte keinen Fehler machen, bin also bereit geblieben. Aber sobald mir klar war, dass etwas nicht passt, habe ich das Bike ausgeschaltet, es war bereits sehr heiß.»

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Gresini-Pilot Alex Marquez versuchte gar in den Prozess einzugreifen. «Wir waren viel länger im Begrenzer, es muss etwas mit der Startampel nicht gestimmt haben. Als die Motorräder aus waren und die Info kam, dass wir in der Startaufstellung blieben, habe ich mit den Offiziellen gesprochen und gesagt, dass es in jeder Hinsicht keine gute Idee ist im Grid zu bleiben. Alle hätten besser zurück kommen sollen, damit man einen komplett neuen Start hätte vorbereiten können. Ich habe mich da draußen so lange nicht wohl gefühlt.»

Niemand will einen MotoGP-Horrorfilm sehen

Was bei einem «scharfen» Start passiert, wenn im schlimmsten Fall ein Motorrad in der Spitze stehen bleibt, dass würde unweigerlich in einem MotoGP-Horror-Film enden. Dass hier alles glimpflich abging, heißt nicht, dass man zur Tagesordnung übergehen sollte. Pannen bieten auch immer Chancen für Optimierung.

Tatsache ist: Die (nach dem von Marc Marquez provozierten Startabbruch in den USA 2025) eingeführte Regel, dass ein Fahrer für das Verlassen der Aufstellung bestraft wird, ist wenig differenziert. Aus welchem Grund ein Pilot die Startaufstellung ist nicht entscheidend. Und zugegeben, es dürfte auch unmöglich sämtliche Szenarien zu berücksichtigen.

Noch wichtiger: Die Sicherheit eines Startvorgangs sollte nach dem Valencia-Dilemma ungeachtet von möglichen Verzögerungen bei den TV-Übertragungen, noch höher priorisiert werden.

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