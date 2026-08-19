Kindheitserinnerungen von Toprak – wie alt er bei seinem ersten Stoppie war

Für Toprak Razgatlioglu gab es auch in Silverstone nicht viel zu holen. Der Pramac-Yamaha-Pilot landete in den Rennen auf den Rängen 20 und 14 – immerhin konnte er von der britischen Insel zwei WM-Punkte mitnehmen. Toprak hat immer noch mit der Umstellung vom Superbike auf die MotoGP-Rakete zu kämpfen. Dazu kommt, dass die Yamaha M1 unverändert das schwächste Motorrad in der Startaufstellung ist.

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Zwischen dem Grand Prix von Großbritannien und dem nächsten Rennwochenende in Aragon liegen knapp drei Wochen – genug Zeit, um sich vom MotoGP-Alltag abzulenken und sich für die letzten zehn MotoGP-Events der Saison 2026 vorzubereiten. So postete Toprak kürzlich auf Social Media Videoclips von Trainingseinheiten in der Kraftkammer. Mit dabei war auch wieder Kumpel und Moto2-Pilot Deniz Öncü.

Toprak beim Krafttraining Foto: Toprak Razgatlioglu Toprak beim Krafttraining © Toprak Razgatlioglu

Eine andere Art von Abwechslung veröffentlichten in dieser Woche die Kollegen von motogp.com. Sie stellten Toprak einige Fragen zu seiner Kindheit und seinen Anfängen auf zwei Rädern. So wollten sie vom Superbike-Weltmeister wissen, wie alt er bei seinem ersten Stoppie war? «Ich glaube, ich war acht Jahre alt. Ich, mit einer Yamaha PW50», schmunzelte der Türke. Bei dem Bike handelt es sich um ein Motocross-Motorrad für Kinder mit 50 ccm. Viele Nachwuchs-Racer machen damit ihre ersten Erfahrungen.

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Das erste Rennen von Toprak

Im Interview wurde der MotoGP-Rookie auch danach gefragt, wann und wo er sein erstes Rennen gefahren war? «Es war in Izmir in der Türkei – mit einem 600-ccm-Motorrad. Ich war damals elf Jahre alt.» Und wann hatte der Stoppie-König seinen ersten «Save»? «Ich hatte viele davon. An den Ersten kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Vielleicht war es in der Türkei mit einem Supermoto-Bike.»

Wegen seines spektakulären Fahrstils, den Erfolgen in der Superbike-WM und seinem Humor ist Toprak bei den Fans in der türkischen Heimat und weltweit sehr beliebt. Keine Frage, dass er auch über einen eingängigen Spitznamen verfügt. Was war sein erster? «El Turco – so wie jetzt auch noch», war die klare Antwort von Toprak.