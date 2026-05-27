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Training mit Rossi: VR46-Asse stimmten sich in Misano auf Mugello ein

Die MotoGP-Piloten der VR46 Akademie trainierten am vergangenen Wochenende mit Valentino Rossi in Misano. Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) postete danach stolz seine Rundenzeit.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Marco Bezzecchi und Valentino Rossi
Marco Bezzecchi und Valentino Rossi
Foto: VR46 Akademie
Marco Bezzecchi und Valentino Rossi
© VR46 Akademie

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Am kommenden Wochenende findet der Große Preis von Italien statt. Insbesondere für die italienischen Fahrer ist der Grand Prix auf der legendären Rennstrecke in Mugello jedes Jahr ein Highlight.

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Bevor das Spektakel auf dem Mugello Circuit losgeht, haben sich die Fahrer der VR46 Akademie am vergangenen Wochenende in Misano auf ihren Heim-GP eingestimmt. WM-Leader Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia, Luca Marini und Franco Morbidelli drehten auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli auf Superbikes ihre Runden. Mit dabei war auch VR46-Boss Valentino Rossi, der seinen Spaß mit seiner Yamaha R1 hatte. Auch Moto2-Ass Celestino Vietti, der zuletzt starke Leistungen zeigte, und Andrea Migno ließen sich die gemeinsame Trainingseinheit nicht entgehen.

Marco Bezzecchi mit seiner Aprilia RSV4
Marco Bezzecchi mit seiner Aprilia RSV4
Foto: VR46 Akademie
Marco Bezzecchi mit seiner Aprilia RSV4
© VR46 Akademie

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Im Artikel erwähnt

Bagnaia: Schnelle Runde mit der Ducati Panigale V4 S

Natürlich waren beim Renntraining auch die gefahrenen Rundenzeiten von Bedeutung. Pecco Bagnaia postete stolz auf Instagram seine schnellste Zeit – mit seiner Ducati Panigale V4S fuhr er eine 1:34,70 min. Zum Vergleich: Diese Zeit liegt knapp 3,5 Sekunden hinter der besten Rennrunde der MotoGP beim letztjährigen Großen Preis von San Marino, die sein Teamkollege Marc Marquez gefahren ist.

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Der MotoGP-Rundenrekord in Misano wird von Bagnaia gehalten. 2024 fuhr der Ducati-Lenovo-Pilot im Qualifying eine 1:30,031 min. Der Rundenrekord in der Superbike-WM liegt bei 1:32,687 min, aufgestellt von Toprak Razgatlioglu (BMW) im Jahr 2024.

Pecco Bagnaia mit seiner Ducati Panigale V4 S
Pecco Bagnaia mit seiner Ducati Panigale V4 S
Foto: VR46 Akademie
Pecco Bagnaia mit seiner Ducati Panigale V4 S
© VR46 Akademie

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