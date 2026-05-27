Ruta 40: Lehrstunde von Daniel Sanders (Red Bull KTM) auf Etappe 2

Die zweite Etappe der Desafio Ruta 40 in Argentinien war für die Teilnehmer ein langer Tag mit 634 km auf ihren Motorrädern, wovon jedoch nur 128 km als gezeitete Prüfung absolviert wurden. Umso bemerkenswerter, was Daniel Sanders auf der kurzen und aus überwiegend über Sand und Schotterpisten bestehenden Route von San Juan nach San Rafael vollführte.

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Der Red Bull KTM-Pilot eröffnete als Sieger von Etappe 1 den zweiten Renntag. Anstatt eingeholt zu werden, fuhr der Australier seinen Konkurrenten sukzessive davon und erreichte nach 1:39 Stunden das Ziel. Mit fünf Minuten Rückstand wurde Lokalmatador und Teamkollege Luciano Benavides Zweiter.

«Es war richtig gut. Wir hatten unterwegs viel Spaß, besonders mit dem Sandabschnitt am Ende. Das war sehr unterhaltsam und wir haben ordentlich Gas gegeben. Ich habe momentan einen guten Vorsprung, fühle mich sehr stark und fit; alles läuft bestens», berichtete Sanders entspannt. «Mal sehen, was am Mittwoch in der Wüste passiert. Alles wird neu für mich sein, aber vieles in Argentinien ist neu für mich – ich bin weder bei der Dakar noch bei der Rallye 2024 mitgefahren. Ich konzentriere mich voll auf das Roadbook. Ich bin oft gegen Büsche gefahren und habe ein paar Pferde auf der Straße getroffen. Ich habe ein paar Sekunden verloren, aber ich bin noch im Rennen.»

Bradley Cox erreichte als bester Sherco-Pilot auf Position 8 das Ziel, Ross Branch vom deutsch-indischen Hero-Team wurde Achter.

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Erstaunlich: In der Gesamtwertung führt Sanders bereits mit elf Minuten vor Honda-Ass Tosha Schareina, der auf Etappe 2 mit sechs Minuten Rückstand Dritter wurde. Mit 12 und 15 Minuten mischen Ricky Brabec (Honda) und Benavides (KTM) um einen Podestplatz mit.

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