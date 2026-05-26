Großer Preis von Italien: Der Zeitplan für das MotoGP-Wochenende in Mugello

Mit seiner Mischung aus langsamen und schnellen Kurven sowie langen Geraden besitzt das «Autodromo Internazionale del Mugello» einen einzigartigen Charakter. Der 5,245 km lange Rundkurs erstreckt sich über sechs Links- und neun Rechtskurven. Die längste Gerade misst 1.141 m und bietet jährlich die Gelegenheit für Top-Speed-Rekorde. Diesen hält immer noch KTM-Pilot Brad Binder – er erreichte in Mugello 2023 mit seiner RC16 unglaubliche 366,1 km/h.

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Mit Ausnahme des Jahres 2020 ist Mugello seit 1991 fester Bestandteil des WM-Kalenders. Erfolgreichster Fahrer in Mugello ist MotoGP-Legende Valentino Rossi mit insgesamt sieben Siegen in der Königsklasse. 2025 gewann Champion Marc Marquez (Ducati Lenovo) sowohl den Sprint als auch den Grand Prix.

Lokalmatador Marco Bezzecchi reist als WM-Führender nach Mugello. In der Gesamtwertung hat er nach sechs Grands Prix 15 Punkte Vorsprung auf Aprilia-Racing-Teamkollege Jorge Martin. Dritter ist derzeit VR46-Ducati-Ass Fabio Di Giannantonio.

Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 23 Runden sein. Nach dem Debüt in Austin wird in Mugello der Harley-Davidson Bagger World Cup das zweite Rennwochenende bestreiten. Alle Augen sind gespannt auf den ehemaligen MotoGP- und Superbike-Piloten Andrea Iannone gerichtet. Der charismatische Italiener wird in Mugello das erste Mal auf der Renn-Harley zu sehen sein.

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Auch die Red Bull Rookies sind in Mugello wieder am Start und werden zwei Rennen fahren.

Thema der Woche Wer hat derzeit den schwierigsten Job im Formel-1-Fahrerlager? Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung. Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge. Vanessa Georgoulas Weiterlesen

Zeitplan für den Großen Preis von Italien 2026 (MESZ):

Freitag, 29. Mai:

08.25 – 08.45 Uhr (20 min): Baggers, FP1

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

12.00 – 12.25 Uhr (25 min): Red Bull Rookies, FP1

12.40 – 13.00 Uhr (20 min): Baggers, FP2

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

16.25 – 16.50 Uhr (25 min): Red Bull Rookies, FP2

17.05 – 17.25 Uhr (20 min): Baggers, Qualifying

18.00 – 18.20 Uhr (20 min): Red Bull Rookies, Qualifying

Samstag, 30. Mai:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.10 Uhr: Baggers, Rennen 1 (8 Runden)

12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (11 Runden)

16.10 Uhr: Baggers, Rennen 2 (8 Runden)

17.00 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1 (13 Runden)

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Sonntag, 31. Mai: