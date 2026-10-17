So gibt es die FIA WEC aus Barcelona im Fernsehen und Stream

Es kann losgehen: Die Sportwagen-WM (FIA WEC) steht vor ihrem siebten Saisonlauf 2026. Schauplatz ist der 4,657 Kilometer lange «Circuit de Barcelona-Catalunya». Das Feld ist auch in diesem Jahr wieder richtig stark besetzt. In der Top-Kategorie sind 17 Hypercars von acht Herstellern am Start. Dazu kommt die LMGT3-Klasse mit 18 Autos von neun Marken. Insgesamt verspricht das Rennen natürlich einiges an Spannung.

Werbung

Werbung

Start der sechs Stunden von Barcelona ist am morgigen Sonntag (18. Oktober 2026) um 12:00 Uhr (MESZ). Das Rennende steht somit gegen 18:00 Uhr (MESZ) zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Die WEC aus Barcelona im Fernsehen

Bei Eurosport2 (Pay-TV) wird das Rennen live im Fernsehen gezeigt - und zwar von 11:30 bis 18:30 Uhr. Somit ist für einen spannenden Sonntag im Wohnzimmer gesorgt.

Die WEC aus Barcelona im Stream

Auch im Live-Stream ist die Action aus Barcelona zu sehen. Dazu gibt es drei Möglichkeiten, die jedoch kostenpflichtig sind. So will RTL+ das Rennen am Sonntag ab 11:00 Uhr auf seiner Plattform anbieten. Außerdem überträgt HBO Max zwischen 11:30 und 18:30 Uhr das Rennen. Zudem gibt es auf HBO Max am heutigen Samstag (17. Oktober 2026) das dritte freie Training der LMGT3-Klasse von 8:40 bis 10:00 Uhr - und danach auch die LMGT3-Qualifikation von 11:40 bis 12:30 Uhr. Auch die Hypercars werden am Samstag gezeigt – und zwar von 12:30 bis 13:50 Uhr mit dem dritten freien Training und von 15:30 bis 16:25 Uhr mit der Qualifikation.

Werbung

Werbung

Die FIA WEC hat zudem eine eigene kostenpflichtige Plattform (für Desktop und als App), auf der die Action gezeigt wird. Diese wurde für 2026 komplett neu aufgesetzt und nennt sich nun FIAWEC+. Dort können verschiedene Pakete gebucht werden. In Bezug auf den Kommentar stehen die Sprachen Englisch oder Französisch zur Verfügung. Zudem kann man die Action auch pur ohne Kommentar anschauen. Außerdem gibt es auf FIAWEC+ diverse Onboard-Kameras, die man anwählen kann. Dazu kommt ein «Live Timing Pro» genannter Zeiten-Monitor, auf dem man verfolgen kann, wie es auf der Strecke gerade steht. Auch FIAWEC+ zeigt bereits am Samstag (17. Oktober 2026) das dritte freie Training und die Qualifikation - und am Sonntag dann das Rennen.