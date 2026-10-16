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Diogo Moreira (Honda): «Wollte das Wochenende nur noch hinter mich bringen»

MotoGP-Ass Diogo Moreira erlebte in Indonesien ein Desaster. Die Bilanz: Stürze, ein miserables Qualifying und null Punkte in den Rennen. Er hakt das Wochenende ab und blickt bereits auf Australien.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Für Diogo Moreira lief es gar nicht in Indonesien
Für Diogo Moreira lief es gar nicht in Indonesien
Foto: Gold & Goose
Für Diogo Moreira lief es gar nicht in Indonesien
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Es war ein Rennwochenende zum Vergessen für Diogo Moreira. Der MotoGP-Rookie fand auf dem Mandalika International Street Circuit kein Mittel, um mit seiner Honda konkurrenzfähig zu sein. Bereits am Freitag musste er im Zeittraining einen Crash wegstecken, im Q1 am Samstag stürzte er ebenfalls. Das Qualifying beendete er auf Rang 21 – nur HRC-Testfahrer Aleix Espargaro, der in Indonesien für den erkrankten Joan Mir einsprang, war langsamer. In den Rennen lief es nicht viel besser. Den Sprint beendete der LCR-Pilot auf Rang 17, im Grand Prix wurde er 16.

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«Es war ein sehr hartes Wochenende», seufzte der Brasilianer in der Medienrunde nach dem Grand Prix. «Es war schwierig, am Ende habe ich einfach nur versucht, das Rennen zu beenden und nicht noch einmal zu stürzen. Ich wollte dieses Wochenende einfach nur noch hinter mich bringen.»

Willkommen zum Rennen in Mandalika
Willkommen zum Rennen in Mandalika
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Pedro Acosta
Ai Ogura und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Quartararo und Binder
Quartararo und Binder
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fernández, Bezzecchi, Martin
Fernández, Bezzecchi, Martin
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Mandalika
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Was Honda-Werksfahrer Luca Marini besser gemacht hat

Alle Honda-Piloten hatten in Indonesien ihre Schwierigkeiten. Am Sonntag war Luca Marini als Zwölfter der schnellste RC213V-Pilot. Was hat der Halbbruder von Valentino Rossi besser gemacht? «Er hat das Rennen in den ersten Runden entschieden, da war er dabei», betonte Moreira. «Am Ende war seine Pace gar nicht so schlecht. Er hat etwas am Motorrad verändert, danach war es besser. Wie auch immer, das Wochenende war für uns extrem hart.»

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Nach einem rennfreien Wochenende steht vom 23. bis 25. Oktober der Grand Prix auf Phillip Island an. Letztes Jahr stand dort Diogo Moreira im Moto2-Rennen auf dem Podest. Was erwartet er in diesem Jahr vom Rennwochenende in Australien? «Im Moment gar nichts», winkte der 22-Jährige ab. «Ich mag es, dort zu fahren. Und letztes Jahr hat die Honda dort nicht so schlecht funktioniert. Wir werden sehen, wie es in Australien läuft.»

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Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

27

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25

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Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

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1:30,024

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89

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

27

+6,890

1:30,144

22

04

79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

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1:30,301

22

05

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

27

+9,492

1:30,172

15

06

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

27

+10,778

1:30,229

22

07

73

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

+16,821

1:30,285

14

08

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

27

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1:30,244

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Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

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23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

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