Offiziell: Yamaha in der MotoGP-Saison 2027 ohne Quartararo und Rins

Yamaha Motor Co., Ltd. verkündete am 30. Juni, dass Fabio Quartararo und Alex Rins ihre Zusammenarbeit mit dem Monster-Energy-Yamaha-MotoGP-Team zum Ende der MotoGP-Saison 2026 beenden werden.

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Yamaha-Aushängeschild Fabio Quartararo fuhr seit 2019, seit seinem Einstieg in die MotoGP, auf einer M1. Während seiner Zeit bei Yamaha feierte er elf Rennsiege und insgesamt 32 Podestplätze. 2021 holte er mit dem Werksteam den WM-Titel in der Königsklasse der Motorrad-WM. 2022 wurde der Franzose Vizeweltmeister hinter Pecco Bagnaia (Ducati). Danach geriet Yamaha technologisch ins Hintertreffen. Die europäischen Hersteller, insbesondere Ducati und Aprilia, sind in der heutigen MotoGP das Maß aller Dinge. Quartararo ist derzeit mit der M1 auf verlorenem Posten, weshalb auch der Frust bei ihm über die Jahre zunahm.

«Fabio und Alex haben beide eine wichtige Rolle im MotoGP-Projekt von Yamaha gespielt, und wir sind sehr dankbar für ihren Einsatz, ihr Engagement und ihre Zusammenarbeit im Laufe der Jahre», betonte Paolo Pavesio, Yamaha Motor Racing Managing Director. «Fabios Weg mit Yamaha erstreckt sich über acht Jahre, in denen wir sowohl große Erfolge als auch schwierige Momente gemeinsam erlebt haben. Gemeinsam sind wir gewachsen, haben Erfolge gefeiert, die unsere Geschichte geprägt haben, und Herausforderungen gemeistert, die uns gestärkt haben. Über die Ergebnisse hinaus ist es dieser gemeinsame Weg, der unsere Beziehung definiert, und letztendlich wird Fabio immer eine der wahren Legenden der Yamaha-MotoGP bleiben.»

Für 2027 wird Quartararo ins Honda-Werksteam wechseln. Eine offizielle Bestätigung für den Deal wird bald folgen.

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Alex Rins kam 2024 ins Werksteam von Yamaha. Der Spanier konnte an frühere Top-Leistungen, die er vor allem mit Suzuki hatte, nicht mehr anschließen. Zudem hatte Rins in den letzten Jahren mit einigen Verletzungen zu kämpfen. Aus jetziger Sicht wird der Spanier Ende des Jahres die MotoGP verlassen müssen.



«Seit seinem Eintritt bei Yamaha im Jahr 2024 hat Alex wertvolle Erfahrung, wichtige Erkenntnisse und unerschütterliches Engagement eingebracht und dabei eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des YZR-M1-Projekts gespielt», so Pavesio. «Auch wenn ein Abschied nach gemeinsamen Jahren nie leicht fällt, konzentrieren wir uns weiterhin voll und ganz darauf, als Team zusammenzuarbeiten, um bis zum Ende der Saison die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.»

2027 wird das Yamaha-Werksteam in der MotoGP mit einer neuen Fahrerpaarung antreten. Schon lange steht fest, dass diese aus dem Japaner Ai Ogura und dem Spanier Jorge Martin bestehen wird. Auch in diesem Fall wird die offizielle Bestätigung bald kommen.