Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Offiziell: Yamaha in der MotoGP-Saison 2027 ohne Quartararo und Rins

Am 30. Juni verabschiedete Yamaha offiziell die Werksfahrer Fabio Quartararo und Alex Rins. Die beiden werden 2027 nicht mehr Teil des MotoGP-Projekts des japanischen Herstellers sein.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Alex Rins und Fabio Quartararo werden Yamaha Ende 2026 verlassen
Alex Rins und Fabio Quartararo werden Yamaha Ende 2026 verlassen
Foto: Gold & Goose
Alex Rins und Fabio Quartararo werden Yamaha Ende 2026 verlassen
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Yamaha Motor Co., Ltd. verkündete am 30. Juni, dass Fabio Quartararo und Alex Rins ihre Zusammenarbeit mit dem Monster-Energy-Yamaha-MotoGP-Team zum Ende der MotoGP-Saison 2026 beenden werden.

Werbung

Werbung

Yamaha-Aushängeschild Fabio Quartararo fuhr seit 2019, seit seinem Einstieg in die MotoGP, auf einer M1. Während seiner Zeit bei Yamaha feierte er elf Rennsiege und insgesamt 32 Podestplätze. 2021 holte er mit dem Werksteam den WM-Titel in der Königsklasse der Motorrad-WM. 2022 wurde der Franzose Vizeweltmeister hinter Pecco Bagnaia (Ducati). Danach geriet Yamaha technologisch ins Hintertreffen. Die europäischen Hersteller, insbesondere Ducati und Aprilia, sind in der heutigen MotoGP das Maß aller Dinge. Quartararo ist derzeit mit der M1 auf verlorenem Posten, weshalb auch der Frust bei ihm über die Jahre zunahm.

«Fabio und Alex haben beide eine wichtige Rolle im MotoGP-Projekt von Yamaha gespielt, und wir sind sehr dankbar für ihren Einsatz, ihr Engagement und ihre Zusammenarbeit im Laufe der Jahre», betonte Paolo Pavesio, Yamaha Motor Racing Managing Director. «Fabios Weg mit Yamaha erstreckt sich über acht Jahre, in denen wir sowohl große Erfolge als auch schwierige Momente gemeinsam erlebt haben. Gemeinsam sind wir gewachsen, haben Erfolge gefeiert, die unsere Geschichte geprägt haben, und Herausforderungen gemeistert, die uns gestärkt haben. Über die Ergebnisse hinaus ist es dieser gemeinsame Weg, der unsere Beziehung definiert, und letztendlich wird Fabio immer eine der wahren Legenden der Yamaha-MotoGP bleiben.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Für 2027 wird Quartararo ins Honda-Werksteam wechseln. Eine offizielle Bestätigung für den Deal wird bald folgen.

Werbung

Werbung

Alex Rins kam 2024 ins Werksteam von Yamaha. Der Spanier konnte an frühere Top-Leistungen, die er vor allem mit Suzuki hatte, nicht mehr anschließen. Zudem hatte Rins in den letzten Jahren mit einigen Verletzungen zu kämpfen. Aus jetziger Sicht wird der Spanier Ende des Jahres die MotoGP verlassen müssen.

TV-Programm

«Seit seinem Eintritt bei Yamaha im Jahr 2024 hat Alex wertvolle Erfahrung, wichtige Erkenntnisse und unerschütterliches Engagement eingebracht und dabei eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des YZR-M1-Projekts gespielt», so Pavesio. «Auch wenn ein Abschied nach gemeinsamen Jahren nie leicht fällt, konzentrieren wir uns weiterhin voll und ganz darauf, als Team zusammenzuarbeiten, um bis zum Ende der Saison die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.»

2027 wird das Yamaha-Werksteam in der MotoGP mit einer neuen Fahrerpaarung antreten. Schon lange steht fest, dass diese aus dem Japaner Ai Ogura und dem Spanier Jorge Martin bestehen wird. Auch in diesem Fall wird die offizielle Bestätigung bald kommen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

193

2

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

186

3

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

177

4

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

168

5

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

153

6

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

138

7

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

133

8

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

130

9

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

78

10

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

76

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  4. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien