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VR46 darf träumen: «Diggia» rückt WM-Spitze immer näher

Fabio di Giannantonio ist WM-Dritter und bester Ducati-Pilot. VR46-Teammanager Pablo Nieto spricht exklusiv über die starke Saison und die Titelchancen seines Schützlings.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Fabio di Giannantonio fuhr im Assen-Sprint aufs Podium
Fabio di Giannantonio fuhr im Assen-Sprint aufs Podium
Foto: Gold & Goose
Fabio di Giannantonio fuhr im Assen-Sprint aufs Podium
© Gold & Goose

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Fabio di Giannantonio gehört in der MotoGP-Saison 2026 zu den größten Überraschungen. Nach dem Rennwochenende in Assen, der zehnten Station des MotoGP-Kalenders 2026, belegt der VR46-Pilot den dritten Platz in der Weltmeisterschaft und ist damit bester Ducati-Fahrer.

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Dank seines Siegs in Barcelona und konstant starker Leistungen beträgt der Rückstand auf WM-Leader Jorge Martin nach knapp der Hälfte der Saison nur 16 Punkte. Entsprechend zufrieden zeigt sich VR46-Teammanager Pablo Nieto im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Kann VR46 dieses Level halten?

«Wir sind sehr glücklich», sagte der Spanier. «Letztendlich arbeiten wir sehr gut und das zeigt sich jetzt auch in den Ergebnissen. Natürlich wissen wir, dass es sehr schwierig ist, dieses Niveau über die gesamte Saison zu halten, weil auch die anderen Fahrer immer stärker werden. Aber im Moment befinden wir uns auf einem guten Level.»

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Di Giannantonio hat sich in dieser Saison als einer der konstantesten Podiumskandidaten etabliert und bringt sich zunehmend in Stellung für den Titelkampf. Für Nieto ist das kein Zufall, sondern das Resultat der gemeinsamen Arbeit im Team.

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Was wäre ein Ergebnis am Jahresende, mit dem Nieto zufrieden ist? «Das ist schwierig zu sagen, weil man nie weiß, wie sich eine Saison entwickelt. Wenn du bis zum letzten Rennen um den WM-Titel kämpfst und ihn dann verlierst, bist du natürlich nicht glücklich. Wenn du dagegen als Vierter oder Fünfter in das Finale gehst und die Saison schließlich als Zweiter beendest, dann bist du zufrieden.»

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Valentino Rossi mit Pablo Nieto
Valentino Rossi mit Pablo Nieto
Foto: Gold & Goose
Valentino Rossi mit Pablo Nieto
© Gold & Goose

Platz in den Top-3 für VR46 sehr wichtig

Deshalb will sich Nieto auch nicht auf ein konkretes Saisonziel festlegen. Viel wichtiger sei die Ausgangslage, die sich VR46 bis zur Saisonhalbzeit erarbeitet hat. «Wir wissen, dass wir im Moment eine sehr gute Saison fahren. Unter den Top-3 der Weltmeisterschaft zu sein, ist enorm wichtig. Das ist wichtig für das Team, für den Fahrer und für alle Beteiligten.»

Trotz der starken Zwischenbilanz will sich bei VR46 niemand auf den bisherigen Erfolgen ausruhen. Mit nur 16 Punkten Rückstand auf WM-Leader Martin scheint im Titelkampf noch alles möglich zu sein. «Wir müssen einfach weiter pushen», betonte Nieto. «Das ist im Moment das Wichtigste.»

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Vor drei Jahren gelang es VR46 bereits, eine MotoGP-Saison in den Top-3 der Fahrerwertung zu beenden. Damals holte Marco Bezzecchi WM-Bronze. Mittlerweile fährt der Italiener für Aprilia und ist einer der WM-Rivalen. Auch die Wege von Di Giannantonio und VR46 werden sich zukünftig trennen. Der Italiener hat bei KTM unterschrieben und wird 2027 der Teamkollege von Alex Marquez.

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Pos

Fahrer

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Team

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

1:32,789

13

08

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

26

+19,039

1:33,269

8

09

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

26

+20,302

1:33,303

7

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

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Honda HRC Castrol

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