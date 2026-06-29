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Cal Crutchlow trotz Technikproblemen zufrieden: «Tempo war da»

Cal Crutchlow kämpfte beim MotoGP-Rennen in Assen von der ersten Runde an mit einem technischen Defekt. Dennoch brachte der LCR-Honda-Ersatzpilot das Rennen zu Ende und zog ein positives Fazit.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Cal Crutchlow steigert sich von Grand Prix zu Grand Prix
Cal Crutchlow steigert sich von Grand Prix zu Grand Prix
Foto: Gold & Goose
Cal Crutchlow steigert sich von Grand Prix zu Grand Prix
© Gold & Goose

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Auch beim Grand Prix der Niederlande sprang Cal Crutchlow für den verletzten Johann Zarco ein. Der LCR-Honda-Ersatzpilot startete von Position 21 und machte bereits in der ersten Runde einige Plätze gut. Nachdem Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi gestürzt war, lag der Brite auf Rang 16. Ein technisches Problem bremste ihn jedoch entscheidend ein. Nach einem Boxenstopp fiel Crutchlow ans Ende des Feldes zurück und überquerte die Ziellinie schließlich als 16. mit einer Runde Rückstand.

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«Ich hatte ab der ersten Runde ein technisches Problem», erklärte Crutchlow nach dem Rennen. «Ich versuchte, um das Problem herumzufahren und die Situation besser zu verstehen. Doch dann wurde es gefährlich, weil ich andere Fahrer hinter mir hatte. Deshalb kam ich an die Box und wir konnten das Problem in der Boxengasse beheben.»

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Die Erleichterung hielt allerdings nicht lange an. «Danach trat das Problem erneut auf. Ich konnte es selbst beheben und fuhr das Rennen mit dem Problem zu Ende.» Trotz der Schwierigkeiten war Crutchlow mit seiner Leistung zufrieden. «Ich war happy und das Team auch. Ich konnte trotz der Probleme ein hohes Tempo fahren. Doch ich bin auch enttäuscht, weil ich Augusto (Fernandez) besiegt hätte – daran gibt es keine Zweifel. Vielleicht hätte ich sogar mit den anderen Fahrern mithalten können. Hier und da ging es chaotisch zu.»

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Technikpech kostete WM-Punkt(e)

Der mehrfache MotoGP-Sieger hat keine Zweifel, dass ohne den Defekt ein deutlich besseres Ergebnis möglich gewesen wäre. «Ehrlich gesagt bin ich überzeugt, dass ich mit den Fahrern vor mir eine Weile hätte mitfahren können. Ich fuhr mit dem weichen Hinterreifen.» Nach dem Boxenstopp änderte sich seine Herangehensweise jedoch grundlegend. «Ich fuhr mein komplettes Rennen alleine und ging kein Risiko ein. Ein Sturz war das Letzte, was ich wollte, weil ich bereits in der Box war. Es gab also keinen Grund, zu pushen – für mich ging es um nichts.»

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Statt auf ein Ergebnis konzentrierte sich Crutchlow darauf, möglichst viele Kilometer zu sammeln. «Ich absolvierte einfach eine Renndistanz. Das war der einzige Grund, warum ich das Rennen fortsetzte. Leider gab es dieses kleine technische Problem. Doch das passiert im Rennsport.»

Auch fahrerisch sieht der Brite, der zum vierten Mal für LCR-Honda aushalf, noch Verbesserungspotenzial. «Ich bin mit meiner Leistung zufrieden. In den Kurven 6, 7, 14 und 15 verliere ich aber so viel Zeit. Das war auch im Rennen so. Ich habe dort nie etwas riskiert. Das sind zwei schnelle Passagen, in denen ich nichts riskieren wollte. Der Rest ist okay. Jetzt geht es zum nächsten Rennen.»

Willkommen zum Rennen in Assen
Willkommen zum Rennen in Assen
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Pedro Acosta
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Enea Bastianini
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Raul Fernandez und Ai Ogura
Raul Fernandez und Ai Ogura
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Alex Márquez
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Miller und Morbidelli
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Ai Ogura gewinnt das Rennen
Ai Ogura gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Ai Ogura
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Raul Fernandez, Ai Ogura und Team
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Raul Fernandez, Ai Ogura, Jorge Martin
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Assen-Sieger Ai Ogura
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Assen
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Zeit

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01

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

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Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

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BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

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Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

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Ducati Lenovo Team

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Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

1:32,789

13

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26

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