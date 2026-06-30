Timo Glock: «Verstappen wieder happy, Hamilton gibt Leclerc zu denken»

Nach einem äusserst unterhaltsamen Grossen Preis von Österreich gibt es viel einzuordnen. Der Deutsche Timo Glock hat für unsere Kollegen von Sky das Geschehen in der Steiermark verfolgt und spricht über unterschiedliche Tendenzen bei den Herren Formel-1-Fahrern.

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Glock lobt GP-Sieger George Russell: «Der Mercedes-Fahrer hat das sehr gut gemacht. Er hat das Geschehen kontrolliert, fuhr gleich zu Beginn eine Lücke auf und konnte daher relativ früh anfangen, seine Reifen zu schonen. Wichtig für ihn mental ist, dass er wieder ganz oben steht und Antonelli klar schlagen konnte. Er hat das wirklich gut gemacht.»

Ein anderer Schwerpunkt in Österreich: die deutlichen Fortschritte bei Red Bull Racing. Glock erkennt: «Das geht definitiv in die richtige Richtung und da wird noch mehr kommen. Man muss jetzt erst einmal das Wochenende analysieren und verstehen, wie die ganzen neuen Teile im Detail funktioniert haben.»

«Die starke Leistung von Max gibt Hoffnung fürs Team. Man hat das breite Grinsen von Verstappen gesehen, er hat wieder Spass am Rennfahren, Spass daran, um Siege zu kämpfen und Mercedes unter Druck zu setzen. Noch sind sie nicht ganz an Mercedes dran, aber sie sind deutlich näher gekommen.»

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Ferrari war in Spielberg kein Sieganwärter: Lewis Hamilton Fünfter, Charles Leclerc Achter. Glock ordnet ein: «Also wieder eine Niederlage für Charles gegen Lewis, das gibt ihm zu denken, und er versucht zu verstehen, warum das so ist. Der Monegasse hat in Österreich gesagt, dass ihm das letzte Vertrauen ins Auto fehlt und dass diese Prise Aggressivität, die er sonst in Q3 hinbekommt, nicht mehr klappt. Wenn dann so ein Rennen dazukommt und der Teamkollege ihm wieder Punkte abnimmt, bereitet dir das Kopfzerbrechen.»

Dank seines Sieges ist George Russell nun wieder WM-Zweiter hinter Kimi Antonelli, der Italiener steht bei 171 Punkten, der Brite bei 131. Dahinter folgt Lewis Hamilton mit 125.

Zum Duell Hamilton gegen Antonelli meint Timo Glock: «Lewis Hamilton hat unglaubliche Erfahrung. Man muss den Hut davor ziehen, wie er sich aus diesem Tief wieder herausgekämpft hat. Auf der anderen Seite hast du mit Kimi Antonelli einen jungen Mann, der diese gewisse Leichtigkeit mitbringt – er setzt sich ins Auto und ist auf den Punkt da. Das ist mit nur 19 Jahren herausragend. Die Frage für mich ist, ob er dieses Niveau übers ganze Jahr halten kann.»