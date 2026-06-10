Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Zarco-Ersatz Crutchlow nach Ungarn-GP «Allein rumfahren ist schrecklich»

MotoGP-Rückkehrer Cal Crutchlow kam bei seinem zweiten Ritt als Zarco-Ersatz ins Ziel. Der Veteran hatte sich auf dem letzten Platz nichts vorzuwerfen. Den Startcrash kommentierte er sachlich.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Cal Crutchlow (Nr. 35) mit den den MotoGP-Routiniers Vinales und Morbidelli
Cal Crutchlow (Nr. 35) mit den den MotoGP-Routiniers Vinales und Morbidelli
Foto: Gold and Goose
Cal Crutchlow (Nr. 35) mit den den MotoGP-Routiniers Vinales und Morbidelli
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

LCR-Stammpilot Johann Zarco wird dem GP-Zirkus noch eine Weile ferne bleiben. Insbesondere die schwere Knieverletzung schließt eine Rückkehr in den kommenden drei Monaten aus und auch darüber hinaus kann aktuell nicht konkret mit Frankreichs MotoGP-Held geplant werden. Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com hatte Teameigner Lucio Ceccinello jedoch mit Optimismus klargestellt: «Johann wird dieses Jahr 100 Prozent fit und mit voller Motivation zurückkehren.»

Werbung

Werbung

Zugleich erklärte der LCR-Boss auch, dass Cal Crutchlow bis auf Weiteres als Dauervertretung für Zarco gesetzt ist, auch weil andere Honda-Werksfahrer selbst verletzt (Espargaro) oder nicht abkömmlich (Nakagami) sind. Damit deutet alles darauf hin, dass man den schlagfertigen Crutchlow mindestens bis zur Sommerpause und damit in Brünn, Assen und am Sachsenring auf der MotoGP-Honda sehen wird.

Während seines zweiten Einsatzes auf der RC213V schlug sich der 40-Jährige, der an Balaton mit Gattin und Tochter gereist war, äußerst respektabel. Wenig überraschend tauchte die Nummer 35 in den Sessions auf dem letzten Platz auf, doch Crutchlow bewies, dass er alles andere als im Rentnermodus unterwegs war.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Kennt das LCR-Honda-Team bestens: Cal Crutchlow
Kennt das LCR-Honda-Team bestens: Cal Crutchlow
Foto: Gold and Goose
Kennt das LCR-Honda-Team bestens: Cal Crutchlow
© Gold and Goose

Werbung

Werbung

Im FP1 hatten Crutchlow auf der für ihn neuen Piste üppige 3,5 sec auf die Bestzeit gefehlt und auch auf Honda-Kollege Mir waren es 2,3 Sek Im Zeittraining fand der Brite dann 0,6 sek., weitere zwei Zehntel im FP2 und die nächste halbe Sekunde im Q1. Den größten Schritt setzte Crutchlow dann über die Renndistanz. Der Senior-Racer berichtete selbst: «Abgesehen von den ersten Runden, in denen ich wie ein Opa um die Strecke gefahren bin – ich glaube, in Runde 1 war es sieben Sekunden, und 17 in den ersten drei Runden – kann ich zufrieden sein. Mir war klar, dass ich nicht auf die Position schauen kann, sondern auf mich. Und da habe ich mich über das gesamte Wochenende gesteigert. Meine beste Rennrunde war 0,9 sek. langsamer als die des nächsten Honda-Piloten (Moreira, P6) – und ich habe das Rennen durchgefahren. Mehr konnte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht verlangen.»

War ich wirklich so schnell?

Cal Crutchlow

Die Zielankunft war hart erkauft: «Körperlich war es, glaub ich, das härteste Rennen meines Lebens. Meinen letzten GP über die volle Distanz bin ich 2022 gefahren. Es war auch deshalb so anstrengend, weil mir die Referenzen gefehlt haben Ich bin die ganze Zeit allein gefahren – und allein fahren ist wirklich schrecklich. Einmal kam «Diggia» vorbei. Kurz dachte ich: «War ich bislang wirklich so schnell?», aber dann war schon klar, dass er in dem Startchaos drin gewesen sein muss. Er zog sofort davon.»

Davon hatte der Veteran trotz seiner Position hinten nur wenig mitbekommen. Crutchlow zu dem von Jorge Martin ausgelösten Massencrash: «Ich sah Bikes fliegen, habe mich selbst aber ganz nach innen orientiert, auch weil ich es außen noch rutschiger fand. Fakt ist, die Piste war in dem Bereich der Strecke in der Startphase rutschig.»

Werbung

Werbung

Crutchlow, der sein erstes MotoGP-Rennen vor 15 Jahren für Tech3 bestritt, ergänzte: «Niemand mag solche Situationen, aber sie sind nun mal nicht komplett zu vermeiden. Diese Ecke in Balaton ist dafür prädestiniert. Dazu kommt, dass die Starts nun mal sehr wichtig sind, aber es ist ja wohl klar, dass kein Pilot beabsichtigt, dabei zu Boden zu gehen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. 2. Qualifying

  6. 1. Qualifying

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

42:55,325

1:38,313

37

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+1,343

1:38,419

29

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+11,632

1:38,862

17

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

+15,539

1:38,614

13

05

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+18,669

1:38,992

11

06

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

26

+21,794

1:39,275

13

07

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

26

+22,815

1:39,261

9

08

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

26

+23,283

1:39,377

8

09

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+24,491

1:38,990

9

10

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

26

+24,601

1:39,198

6

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  4. TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien