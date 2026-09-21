Sieg und Platz 2 für Hänse, Datzer auf dem Podium, Meistertitel an Williams

Beim Finale der neugeschaffenen Sportbike-Klasse der International Road Racing Championship (IRRC) mischten die Gastfahrer das Feld ordentlich auf. Im Qualifying konnten sich in den Top-6 lediglich der Meisterschaftsführende Jamie Williams als Zweiter und Thomas Wendel (TMG21 Racing) als Fünfter behaupten. Die Pole-Position ging an Justin Häsle (Motorradtke GYTR Pro Shop by Penz13), David Datzer vom Team Racetastic4 by Datziii#55 Road Racing komplettierte die erste Startreihe.

Werbung

Werbung

Von der besten Startposition stürmte Hänse an die Spitze, die er bis zur Halbzeit des 8-Runden-Rennens halten konnte, dann wurde er von Williams abgelöst. Dem Duo gelang es, die Konkurrenz deutlich hinter sich zu lassen. Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Duell hatte sich der von der Isle of Man stammende Aprilia-Fahrer mit dem denkbar knappen Vorsprung von 0,128 Sekunden Vorsprung auf den Deutschen nicht nur den Sieg, sondern vorzeitig auch den Meistertitel gesichert.

Ähnlich eng ging es im Kampf um die letzte Position auf dem Siegestreppchen zu. Datzer lauerte bis in die letzte Runde auf seine Chance, die der IRRC Superbike-Champion 2024 tatsächlich auch zum entscheidenden Überholmanöver nutzen konnte. Mit knapp einer halben Sekunde vor Wendel huschte er über die Ziellinie. Auch wenn er das erhoffte Podest verpasst hatte, durfte Wendel mit dem Ergebnis zufrieden sein, konnte er sich doch 20 Punkte für die Gesamtwertung gutschreiben lassen.

Noch liegt Thomas Wendel vor David Datzer, im Ziel war es andersrum Foto: Thomas Neidhardt Noch liegt Thomas Wendel vor David Datzer, im Ziel war es andersrum © Thomas Neidhardt

Werbung

Werbung

Justin Häsle kann in Lauf 2 die Reihenfolge auf den Kopf stellen

Mit der Wut im Bauch, das erste Rennen nicht gewonnen zu haben, ließ Hänse keinen Zweifel aufkommen, dass er sich nicht nochmals mit dem zweiten Platz zufriedengeben würde. Ohne sich den geringsten Fehler zu leisten, setzte er sich rasch von seinen Verfolgern ab. Nach acht Umläufen hatte der deutsche Gastfahrer den zweifachen Manx-Grand-Prix-Sieger und frischgebackenen IRRC-Champion Williams vom Team NCE Racing um über acht Sekunden hinter sich gelassen.

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen

Auch der zweite Lauf war für Datzer unterhaltsam, lieferte er sich doch mit Williams einen Kampf um die zweite Position, ihn dem er knapp unterlag. Hinter dem Niederländer Wally Jacobs holte sich Wendel den fünften Platz. Damit schaffte er es nicht nur eine Saison mit einigen Rückschlägen doch noch erfolgreich abzuschließen. Hinter Williams, Jacobs und Patrik Serbousek konnte er sich noch an die vierte Stelle der Gesamtwertung schieben.

Jamie Williams freut sich über den Gesamtsieg in der IRRC Sportbike Foto: Thomas Neidhardt Jamie Williams freut sich über den Gesamtsieg in der IRRC Sportbike © Thomas Neidhardt

Ergebnis, Frohburg, IRRC Sportbike, Rennen 1, 20.09.2026

1. Jamie Williams (GBM), Aprilia, 8 Runden in 14:52,192 min. 2. Justin Hänse (D)*, Yamaha, 0,128 sec zur. 3. David Datzer (D)*, Aprilia, +17,314 sec. 4. Thomas Wendel (D), Aprilia. 5. Martin Hrstka (CZ)*, Aprilia. 6. Maxim Zanaska (CZ)*, Kawasaki. 7. Wally Jacobs (NL), Aprilia. 8. Dale Brew (GB)*, Aprilia. 9. Stefan Holz (D)*, Suzuki. 10. Patrik Serbousek (CZ), Aprilia. *Gastfahrer (keine Punkte)

Werbung

Werbung

Ergebnis, Frohburg, IRRC Sportbike, Rennen 2, 20.09.2026

1. Hänse*, 8 Runden in 15:23,102 min. 2. Williams, 8,338 sec zur. 3. Datzer*, +8,677 sec. 4. Jacobs. 5. Wendel. 6. Brew*. 7. Mathieu Locuty (F)*, Aprilia. 8. Rutger Peersman (B), Aprilia. 9. Serbousek. 10. Richard Zanaska (CZ)*, Aprilia.

Meisterschaftsendstand IRRC Sportbike nach 10 Rennen

1. Williams, 215 Punkte. 2. Jacobs, 171. 3. Serbousek, 144. 4. Wendel, 118. 5. Peersman, 116. 6. Alexandre Dumoutier (F), Aprilia, 86. 7. Mike Ceuppers (B), Aprilia, 67. 8. Enzo Ljubisavlievic (F), Kawasaki, 57. 9. Yannick Jacops (B), Aprilia, 39.