Aserbaidschan-GP in Baku schon am Samstag: Was ist denn nun los?

Am kommenden GP-Wochenende von Baku (Aserbaidschan) ist alles ein wenig anders: Erste Trainings am Donnerstag, Quali am Freitag, Rennen am Samstag – Moment mal, was?

Werbung

Werbung

Das erste F1-Samstagrennen seit Las Vegas ist deshalb so angesetzt, weil das Land am 27. September einen Gedenktag feiert – zur Ehrung an jene Soldaten, die im zweiten Bergkarabach-Krieg ihr Leben lassen mussten.

Der Gedenktag wird feierlich und ernst begangen. Um 12.00 Uhr Ortszeit gibt es eine Schweigeminute. Der Verkehr kommt zum Erliegen. Danach geben Autos, Züge und Schiffe Signal. Die Staatsflaggen sind auf halbmast gesetzt, in den Gotteshäusern wird für die Gefallenen gebetet.

Um diesen Tag würdig zu begehen, hatten die Organisatoren den Autosport-Weltverband FIA und Formula One Management gebeten, das GP-Wochenende um einen Tag vorverschoben durchzuführen.

Werbung

Werbung

Erst später stellte sich heraus: Das gibt auch ein wenig Luft, weil die F1 eine Woche nach dem Baku-Stadtrennen in Malaysia den Grossen Preis von Bahrain nachholt.

Seit Jahren sind wir es gewohnt, dass Formel-1-Läufe am Sonntag stattfinden, doch wenn wir zurückblicken, dann sind verblüffend viele WM-Läufe an anderen Tagen ausgetragen worden: Von den bislang 1163 F1-Rennen seit Silverstone 1950 sind immerhin 60 an einem Samstag über die Bühne gegangen – der letzte vor Las Vegas 2023 war der Grosse Preis von Südafrika 1985 in Kyalami bei Johannesburg.

Apropos Silverstone 1950: Der erste Formel-1-WM-Lauf fand an einem Samstag statt, und der Traditions-GP von Grossbritannien rückte erst ab 1984 permanent auf einen Sonntag-Termin!

Die WM 1950 begann in Sachen Wochentage ohnehin merkwürdig: Debüt der Königsklasse also an einem Samstag, dann folgte der Grosse Preis von Monaco, als erstes Sonntag-Rennen, danach das damals zur WM zählende Indy 500, an einem Dienstag ausgetragen!

Werbung