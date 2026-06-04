Kommt es zum Game-of-Thrones-Effekt oder gar zum Ende der Tourist Trophy?

Allein durch die Länge des Snaefell Mountain Courses, die wahnwitzigen Geschwindigkeiten und die latente Gefahr, deren sich die Piloten aussetzen, haben die Rennen um die Tourist Trophy auf der Isle of Man ein Alleinstellungsmerkmal. Zigtausende Zuschauer aus aller Welt werden in ihren Bann gezogen und pilgern alljährlich auf das kleine Eiland zwischen Irland und Großbritannien.

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Schon jetzt muss man sich Monate vor der Veranstaltung um Fährtickets und Unterkünfte kümmern, um nicht am Ende ohne dazustehen. Die Anbieter wissen um die Knappheit und setzen alljährlich die Preise getreu dem Motto «Angebot und Nachfrage» nach oben. Nicht wenige Einheimische und Fans beklagen diese Art von Preistreiberei, die oftmals sogar als Raubrittertum bezeichnet wird.

Schön langsam geht der Geist der Tourist Trophy verloren, befürchtet zumindest Influencer Frank Schuengel, der vor 26 Jahren auf die Isle of Man gezogen ist, in einem Beitrag gegenüber Manx Radio. Er ist mit der Meinung, dass die Veranstaltung Gefahr laufe, die Authentizität zu verlieren und sich von einem Volksfest für Motorradfahrer zu einem «Extremsport-Event» zu verwandeln, nicht alleine.

Wie auch andere ist er besorgt über die Auswirkungen des neuen Films, der gerade auf der Isle of Man mit Brad Pitt, Channing Tatum und Eve Hewsom gedreht wird: «Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einen Game-of-Thrones-Effekt erleben werden, wie damals, als Dubrovnik geradezu von Touristen überrannt wurde. Meine Sorge ist, dass sich die Insel in ein Disneyland auf zwei Rädern verwandeln wird.»

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Die wenigsten auf der Insel haben eine Vorstellung wie der Film alles verändern könnte. Auch gibt es Befürchtungen, dass der Film einen negativen Effekt auf die Rennen bringen könnte. Man macht sich ernsthaft Sorgen, dass die Kritik deutlich zunehmen wird und dass Todesfälle möglicherweise nicht mehr so hingenommen werden wie derzeit. Der Film könnte das Ende der TT bedeuten.