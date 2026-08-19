Schweizer Mauro Poncini (29) verunglückt im Training zum Manx GP tödlich

Am Dienstagabend kam es im zweiten Zeittraining der Klassen Senior/Supersport MGP zu einem folgenschweren Zusammenstoß zweier Teilnehmer, die zum sofortigen Abbruch führte. Während sich ein Fahrer bei der Kollision vergleichsweise leichte Blessuren zuzog, die im Noble´s Hospital behandelt wurden, waren die Verletzungen des zweiten Piloten tödlich.

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«In der ersten Runde des zweiten Qualifikationstrainings der Manx Grand Prix Races 2026 kam es im Bereich Cruickshanks, Ramsey, zu einem Zwischenfall, an dem zwei Teilnehmer beteiligt waren. Der Lauf wurde sofort mit der roten Flagge unterbrochen», so die offizielle Erklärung des Veranstalters.

«Mit tiefer Trauer wird bestätigt, dass ein Teilnehmer tödliche Verletzungen erlitten hat. Gemäß den Standardverfahren der Veranstaltung läuft derzeit eine behördenübergreifende Untersuchung. Unsere Gedanken sind bei den Teilnehmern, den Familien und Freunden der Betroffenen, die in dieser Zeit um Privatsphäre gebeten haben.»

Der Schweizer Mauro Poncini nahm dieses Jahr erstmals am Manx GP teil Foto: Mark Corlett Der Schweizer Mauro Poncini nahm dieses Jahr erstmals am Manx GP teil © Mark Corlett

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«Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer haben wir vom Tod unseres Rennfahrers Mauro Poncini erfahren. Mauro kam am 18. August 2026 während des Qualifyings zum Manx Grand Prix auf der Isle of Man ums Leben. Er war erst 29 Jahre alt», teilte die Swiss Moto Federation am Mittwoch mit.

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Poncini, der dieses Jahr erstmals am Manx Grand Prix teilnahm, war ein erfahrener Road Racer, der sich vor allem in der International Road Racing Championship (IRRC) einen Namen machte. 2024 und 2025 belegte er in der Supersport-Kategorie den siebenten Rang. In der diesjährigen Meisterschaft lag er vor dem Finale in Frohburg an der fünften Stelle.