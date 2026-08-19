Carlos Sainz bleibt an Bord: Williams-Vertrag um mehrere Jahre verlängert

Es ist ein Zeichen des Vertrauens ins Williams-Projekt, betont das Team aus Grove in der Bestätigung von Carlos Sainz' Vertragsverlängerung. Damit hat der Traditionsrennstall alle Gerüchte um einen möglichen Wechsel des 31-Jährigen zum Audi-Werksteam verstummen lassen. Die Vertragsverlängerung erfolgt einen Tag nachdem schon sein Teamkollege Alex Albon seine Unterschrift für ein weiteres Jahr in Williams-Blau verkündet hat.

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Bei Sainz ist die Rede von einem mehrjährigen Abkommen. Damit soll der vierfache GP-Sieger, der im vergangenen Jahr seine erste Saison mit dem britischen Team bestritten hat, auch in den nächsten Jahren in den Farben von Williams an den Start gehen. Und zusammen mit dem Rennstall, der im nächsten Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, wieder an die Spitze zurückkehren.

Im vergangenen Jahr sorgten Sainz und Albon gemeinsam für die beste Saison von Williams seit 2016, wobei der ehemalige Ferrari-Pilot einige herausragende Ergebnisse einfuhr. Höhepunkt war der erste Podestplatz des Spaniers für Williams in Baku, wo er Dritter wurde, gefolgt von einem Sprint-Podiumsplatz in Austin und einem weiteren Podestplatz in Katar.

Unerschütterlicher Glaube ans Williams-Projekt

Er freue sich riesig, seine Vertragsverlängerung zu verkünden, sagte Sainz. «Ich glaube fest an die Menschen, die dieses Team ausmachen – sowohl im Werk als auch an der Strecke – sowie an die Investitionen und die harte Arbeit, die hinter den Kulissen geleistet wird. Wir haben das Zeug dazu, gemeinsam die Wende zu schaffen. Ich setze mich nach wie vor genauso engagiert wie am ersten Tag dafür ein, Williams wieder dorthin zu bringen, wo es hingehört, und freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team weitere Erinnerungen zu schaffen», betonte er.

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Teamchef James Vowles lobte: «Seit seinem Einstieg sind Carlos’ Talent hinter dem Lenkrad und sein Engagement im Werk für dieses Projekt von unschätzbarem Wert – Tag für Tag arbeitet er mit seinen Ingenieuren daran, jede Millisekunde herauszuholen. Er ist eine Führungsfigur in diesem Team, und ich freue mich sehr, dass er erkennt, was möglich ist, während wir den Wiederaufbau fortsetzen.»

«Es sind nicht nur sein fahrerisches Können und seine Geschwindigkeit, die herausstechen, sondern auch die Arbeit, die er hinter den Kulissen leistet, um Höchstleistungen zu erzielen. Carlos teilt unsere Überzeugung und unseren Ehrgeiz, und gibt jeden Tag sein Bestes, um unseren Plan umzusetzen. Ich bin mir sicher: Zusammen mit Alex macht er eine der stärksten Fahreraufstellungen in der Startaufstellung aus», ergänzte der Brite.