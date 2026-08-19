Manx Grand Prix: Teilnehmer stirbt nach Kollision im zweiten Qualifying

Der diesjährige Manx Grand Prix steht unter keinem guten Stern. Am Sonntag musste schon das erste Qualifying für den diesjährigen Manx Grand Prix nach einem schweren Unfall des italienischen Berg-Europameisters Salvatore Sallustro gestoppt werden. Danach verhinderte einsetzender Regen, dass die Fahrer nochmals auf den Snaefell Mountain Course gehen konnten.

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Am Dienstagabend kam es im zweiten Zeittraining der Klassen Senior MGP und Supersport MGP abermals zu einem folgenschweren Zwischenfall, in dem zwei Teilnehmer verwickelt waren und der zur Unterbrechung und später zum Abbruch der Trainingssitzung führte. Ein Fahrer, dessen Name auf Wunsch der Familie noch nicht bekanntgegeben wurde, erlag seinen Verletzungen.

«In der ersten Runde des zweiten Qualifikationstrainings der Manx Grand Prix Races 2026 kam es im Bereich Cruickshanks, Ramsey, zu einem Zwischenfall, an dem zwei Teilnehmer beteiligt waren. Der Lauf wurde sofort mit der roten Flagge unterbrochen», so die offizielle Erklärung des Veranstalters.

«Mit tiefer Trauer wird bestätigt, dass ein Teilnehmer tödliche Verletzungen erlitten hat. Ein zweiter Teilnehmer soll leichte Verletzungen davongetragen haben und wird derzeit im Noble´s Hospital behandelt. Gemäß den Standardverfahren der Veranstaltung läuft derzeit eine behördenübergreifende Untersuchung.»

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«Der Veranstalter möchte sich bei den Streckenposten, den medizinischen Teams, den Rettungsdiensten, Manx Care und allen Mitarbeitern bedanken, die bei der Bewältigung des heutigen Vorfalls geholfen haben. Unsere Gedanken sind bei den Teilnehmern, den Familien und Freunden der Betroffenen, die in dieser Zeit um Privatsphäre gebeten haben.»