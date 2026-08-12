Thomas Altendorfer: «Aufgeregt? Absolut! Nervös? Vielleicht ein bisschen»
Einen Tag vor seinem Abflug zum Manx Grand Prix auf der Isle of Man zeigt sich Thomas Altendorfer bereit für das große Abenteuer. Für den 29-jährigen Österreicher geht ein Jugendtraum in Erfüllung.
Allein vom Veranstalter akzeptiert zu werden, ist bereits ein Erfolg, denn die Liste der Rennfahrer, die auf der Isle of Man am Manx Grand Prix teilnehmen wollen, ist jedes Jahr ellenlang. Der Österreicher Thomas Altendorfer ist einer der Newcomer, der dieses Jahr auf dem berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course seine Feuertaufe erleben wird. Er tritt damit in die Fußstapfen seines Landsmannes Julian Trummer, der 2016 Zweiter im Newcomer-A-Rennen wurde.
Der Oberösterreicher, für den in wenigen Tagen ein Jugendtraum in Erfüllung geht, zählt bereits die Stunden bis er die Reise auf das kleine Eiland zwischen Großbritannien und Irland antritt und er beweisen kann, dass er seine Hausaufgaben gemacht hat: «Vor ein paar Monaten war die Isle of Man noch so weit weg. Jetzt zähle ich bereits die Stunden. Aufgeregt? Absolut! Nervös? Vielleicht ein bisschen. Bereit? Hundert Prozent!»
«Heute noch der letzte Arbeitstag, dann geht’s endlich los!», weiht der 29-jährige Mechatroniker aus Walding, der mit einem speziellen, von Lukas Neumann folierten Helmdesign den Saisonhöhepunkt in Angriff nehmen wird, seine Fans in den Schlachtplan ein. «Die letzten Vorbereitungen laufen, die Taschen sind gepackt und langsam wird aus monatelanger Planung Realität. Nach all dem Training, Testen, Organisieren und Warten ist es jetzt wirklich soweit.»
Altendorfer, der unzählige Stunden damit verbracht hat, sich den Streckenverlauf mittels Onboard-Videos einzuprägen, kommt bestens vorbereitet zum Manx GP. «David Datzer hat mir viele Tipps gegeben und im Auto habe ich mittlerweile sicher zwischen 60 und 80 Runden im Auto abgespult. Bei meinem letzten Besuch auf der Isle of Man hatte ich die Gelegenheit eine Runde mit dem legendären Milky Qualye zu drehen. Das war informativ und lehrreich.»
«Mit Brian McCormack, meinem Teamchef, der die Classic TT bestreitet, werde ich vor dem ersten Training sicher auch die Gelegenheit haben, den Kurs nochmals abschließend zu studieren. Die Qualifikationshürde wird hoffentlich kein Problem. Von den 75 genannten Fahrern werden 60 für das Rennen zugelassen. Gefordert ist ein Schnitt von 103 Meilen pro Stunde. Mein Ziel für das Qualifying sind 105 bis 110 Meilen. Wie es dann im Rennen geht, werden wir sehen.»
Zeitplan Manx Grand Prix und Classic TT
Datum
Uhrzeit (MESZ)
Klasse
16.08.
14:30
Newcomer
14:45
Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
15:30
Senior MGP/Supersport MGP
Qualifying
16:15
Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
17:05
Senior MGP/Supersport MGP
Qualifying
17.08.
19:30
Senior MGP/Supersport MGP
Qualifying
20:15
Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
20:50
Classic TT (1 Runde)
Qualifying
18.08.
19:30
Senior MGP/Supersport MGP
Qualifying
20:15
Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
20:50
Classic TT (1 Runde)
Qualifying
19.08.
19:30
Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP
Qualifying
20:15
Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
20:50
Historic Senior/Historic Junior
Qualifying
20.08.
19:30
Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP
Qualifying
20:15
Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
20:50
Historic Senior/Historic Junior
Qualifying
21.08.
11:15
Historic Senior/Historic Junior
Qualifying
12:45
Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
14:15
Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP
Qualifying
22.08.
11:15
Sportbike Manx GP - 3 Runden
Rennen
13:15
Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
15:15
Supersport Manx GP - 4 Runden
Rennen
23.08.
Ruhetag
24.08.
11:15
Junior Manx GP - 3 Runden
Rennen
13:45
Senior Manx GP - 4 Runden
Rennen
16:00
Historic Junior Classic TT - 3 Runden
Rennen
25.08.
Ruhetag
26.08.
11:15
Formula One Classic TT - 3 Runden
Rennen
13:15
TT Rewind/Classic Sidecar - 1 Runde
Parade
14:15
Lightweight Claasic TT/ Ultra Lightweight - 3 Runden
Rennen
16:00
Junior 600 Classic TT - 3 Runden
Rennen
27.08.
Ruhetag
28.08.
11:15
Historic Senior Classic TT - 3 Runden
Rennen
14:00
Senior Classic TT - 4 Runden
Rennen
16:30
John McGuinness
Parade
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