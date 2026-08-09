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Cerveny, Najman, Vit: Tschechischer Dreifacherfolg bei der IRRC Supersport

Mit einem tschechischen Lockout endete das zweite Rennen der IRRC Supersport in Horice. Marek Cerveny gewinnt vor Petr Najman und Matej Vit. Wolfgang Schuster wird wie in Lauf 1 guter Sechster.

Road-Racing

Marek Cerveny: Mit Riesenschritten Richtung erfolgreicher Titelverteidigung
Marek Cerveny: Mit Riesenschritten Richtung erfolgreicher Titelverteidigung
Foto: Thomas Neidhardt
Marek Cerveny: Mit Riesenschritten Richtung erfolgreicher Titelverteidigung
© Thomas Neidhardt

Im Artikel erwähnt

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Für tschechische Piloten zählt ein Sieg beim Straßenrennen in Horice doppelt, dementsprechend hart wird um jeden Meter gekämpft. Im ersten Rennen der IRRC Supersport setzte sich Petr Najman knapp gegen Marek Cerveny durch. Ihr Landsmann Matej Vit komplettierte nach zehn Runden auf dem 5,150 Kilometer langen Kurs das Podium.

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Auch im zweiten Lauf gaben die Lokalmatadore das Tempo vor. Bis zur Halbzeit trennten Najman, Cerveny und Vit nur wenige Zehntelsekunden, dann verlor erst Vit den Anschluss und der Führende musste nach einem kleinen Fehler seinen Kontrahenten passieren lassen. Trotz aller Versuche von Najman änderte sich die Reihenfolge bis zum Zieleinlauf nicht mehr.

Zwei sechste Plätze für Wolfgang Schuster in Horice
Zwei sechste Plätze für Wolfgang Schuster in Horice
Foto: Thomas Neidhardt
Zwei sechste Plätze für Wolfgang Schuster in Horice
© Thomas Neidhardt

Im Artikel erwähnt

Hinter dem tschechischen Triumph-Trio sicherte sich der Schweizer Mauro Poncini (Yamaha) vor seinem niederländischen Markenkollegen Ilja Caljouw den vierten Platz. Der Deutsche Wolfgang Schuster (Triumph), der bereits mehrmals sein Karriereende verkündet hat, aber jedes Mal rückfällig wurde, beendete das Rennen über zehn Runden an der sechsten Stelle.

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Mit Rico Vetter (Kawasaki) als Achter, Jonas Stracke (Yamaha) als Elfter und Sebastian Frotscher - der Yamaha-Pilot musste im ersten Rennen nach einem Sturz aufgeben - als Zwölfter holten sich drei deutsche Fahrer in der hartumkämpften Meisterschaft wertvolle Punkte. Der für das deutsche Team Schleizer Dreieck startende Brite Gary Johnson konnte wegen einer Sturzverletzung nicht am Rennen teilnehmen.

Ergebnis IRRC Supersport, Horice, Rennen 2, 09.08.2026

1. Marek Cerveny (CZ), Triumph, 10 Runden. 2. Petr Najman (CZ), Triumph, 0,218 sec zur. 3. Matej Vit (CZ), Triumph, +5,522 sec. 4. Mauro Poncini (CH), Yamaha. 5. Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 6. Wolfgang Schuster (D)*, Triumph. Ferner: 8. Rico Vetter (D), Kawasaki. 11. Jonas Stracke (D), Yamaha. 12. Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 18. Robert Rohde (D)*, Honda. *Gastfahrer (keine Punkte)

Zwischenstand IRRC Supersport nach 8 von 10 Rennen

1. Cerveny, 177 Punkte. 2. Najman, 160. 3. Vit, 124. 4. Caljouw, 109. 5.Poncini, 87. 6. Gary Johnson (GB), Suzuki, 74. 7. Wesley Ankersmid (NL), Yamaha, 64. 8. Vetter, 61. 9. Frotscher und Jamie Williams (GBM), Honda, 44. Ferner: 11. Stracke, 40. 18. Moritz Klaus (D), Honda, 6.

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