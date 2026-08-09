Laurent Hoffmann siegt, Nico Müller auf dem Podium, Titel an Fedrik Matthys

Besser hätte für Laurent Hoffmann das Wochenende der European Series Road Racing (ESR) in Horice nicht laufen können. Nach der Pole-Position preschte der Belgier auch als Erster über die Ziellinie. Es war ein emotionaler Sieg für ihn. Einerseits konnte er vor 14 Tagen in Chimay erstmals ein Superbike-Rennen gewinnen, andererseits stammt seine Frau aus Tschechien.

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Noch in der Startaufstellung unterstrich er beim Interview, wie wichtig der Triumph für ihn war und dass er auch vorhatte, den zweiten Lauf ebenso für sich zu entscheiden. Bereits in der ersten Runde legte er ein Tempo vor, dem keiner folgen konnte. Bis ins Ziel vergrößerte Laurent kontinuierlich den Abstand zum Zweitplatzierten und siegte schließlich überlegen.

Anfangs lag sein Teamkollege Fedrik Matthys an der zweiten Position, doch man hatte den Eindruck, dass der Belgier jedem Zweikampf aus dem Weg geht, damit er keinen Ausfall riskiert, der ihn den Gesamtsieg kosten würde. Noch in der letzten Runde büßte er mehrere Plätze ein und überquerte den Zielstrich an der achten Stelle. Das reichte für ihn zum Titelgewinn.

Nico Müller in Horice: Nach Sturz auf Platz 3 Foto: Thomas Neidhardt Nico Müller in Horice: Nach Sturz auf Platz 3 © Thomas Neidhardt

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In der fünften Runde konnte sich Nico Müller hinter Laurent und dem schwedischen BMW-Piloten Markus Karlsson auf den dritten Platz nach vorne arbeiten. Der Deutsche, der am Vortag spektakulär in aussichtsreicher Position von seiner BMW abgeworfen wurde, leistete sich im zweiten Rennen keinen Fehler und brachte das Ergebnis sicher nach Hause.

Wie schon am Samstag bot der österreichische Gastfahrer Florian Astner (BMW) dem Dritten der ESR-Gesamtwertung, dem Finnen Anssi Koski (Yamaha), von der ersten bis zur letzten Runden härtesten Widerstand. Im Ziel musste er ihm knapp den Vortritt lassen. Sein Landsmann Dominik Haslinger (Kawasaki) sah knapp hinter Matthy als Neunter die Zielflagge.

Ergebnis, ESR Horice, Lauf 2, 09.08.2026

1. Laurent Hoffmann (B), BMW, 10 Runden. 2. Markus Karlsson (S)*. 3. Nico Müller (D)*, BMW. 4. Tomas Toth (SK)*, Kawasaki. 5. Anssi Koski (FIN), Yamaha. 6. Florian Astner (A)*, BMW. 7. Kevin de Haan (NL)*, Yamaha. 8. Fedrik Matthys (B), BMW. 9. Dominik Haslinger (A)*, Kawasaki. 10. Jakub Sprojcar (CZ), Yamaha. Ferner: 11. Christoph Kreller (D)*, BMW. 16. Paul Manx (D)*, Honda. *Gastfahrer (keine Punkte).

Fedrik Matthys ohne unnötiges Risiko zum ESR-Gesamtsieg Foto: Thomas Neidhardt Fedrik Matthys ohne unnötiges Risiko zum ESR-Gesamtsieg © Thomas Neidhardt

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Endstand ESR Superbike nach 12 Rennen

1. Matthys, 248 Punkte. 2. Laurent, 240. 3. Koski, 172. 4. Rasmus Lindström (S), Yamaha, 121. 5. Sprojcar, 110. 6. Jean-Pierre Polet (B), BMW, 67. 7. Olivier Lupberger (CH), Yamaha, 55. 8. Rob van Eijs (NL), BMW, 47. 9. Pontus Roestlinger (S), Honda, 44. 10. Amalric Blanc (F), Yamaha, 26. 11. Damien de Reys (B), BMW, 17.