Shaun Anderson (Classic TT) und Johnny Stewart (Manx GP) geben Tempo vor

Sowohl am Sonntag, als auch am Dienstag mussten die Trainingssitzungen für die Classic TT und den Manx Grand Prix nach Stürzen abgebrochen werden und weil auch das Wetter auf der Isle of Man bis jetzt zu wünschen übrigließ, konnten die Fahrer der Classic TT erst am Mittwochnachmittag ihre ersten Runden auf dem Snaefell Mountain Course drehen.

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In der Klasse Formula 1 gelang Shaun Anderson sämtliche höher eingeschätzte Kontrahenten teils deutlich hinter sich zu lassen. Mit 18:25,893 Minuten (Schnitt 197,663 km/h) distanzierte der 42-jährige Nordire den Lokalmatador Nathan Harrison um 0,727 Sekunden. Der Australier David Johnson markierte mit 5,299 Sekunden Rückstand die drittschnellste Zeit.

Hinter den hochgesteckten Erwartungen blieben in der ersten Trainingseinheit der TT-Rekordsieger Michael Dunlop als Fünfter und der Rundenrekordhalter Peter Hickman als 18. Obwohl er noch einige Probleme mit seinem rechten Handschuh und einem rutschigen Tank hatte, erzielte der Österreicher Julian Trummer die zehntschnellste Zeit unter 31 Teilnehmern.

In der Klasse Senior/Supersport MGP blieb Johnny Stewart mit 18:48,514 min. als einziger Fahrer unter der 19-Minuten-Marke. Als schnellster deutschsprachiger Pilot erwies sich Moritz Klaus, der den guten 19. Platz belegen konnte. Der Österreicher Thomas Altendorfer, er ist wie Klaus zum ersten Mal dabei, beendete das Training an der 29. Stelle.

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Bei den Sportbikes gelang ebenfalls dem Briten Stewart die schnellste Zeit. Die deutschen Newcomer Lorenz Rothärmel und Chris Meyer, der in der wieder eingeführten Ultra Lightweight-Klasse - hier war Paul Cassidy der schnellste Teilnehmer - mit dem 15. Rang überzeugen konnte, landeten auf den Plätzen 37 bzw. 42.

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