TT 2026: Zustand der Britin Maria Costello nach Unfall ernst, aber stabil

Seit 2019 startet Maria Costello bei der Tourist Trophy sowohl in den Solo-Klassen, als auch bei den Seitenwagen. Dieses Jahr hat sich die Britin, die 2009 von der britischen Königin Elizabeth II. mit dem Orden «Member of the Order of the British Empire» ausgezeichnet wurde, abermals in der Sportbike-Kategorie und bei den Gespannen eingeschrieben.

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Am Dienstag verzeichnete sie auf ihrer Aprilia RS 660 in ihrer ersten Runde im Abschnitt Governors Dip einen leichten Ausrutscher, ohne sich dabei zu verletzen. Auch im darauffolgenden Qualifying für die Seitenwagen-Rennen schaffte sie mit ihrem Beifahrer Shaun Parker keine ganze Runde auf dem über 60 Kilometer langen Snaefell Mountain Course.

Im Bereich Brandish Corner verunglückte die Paarung, worauf das Zeittraining sofort abgebrochen wurde. Die erste Information, die der Veranstalter veröffentlichte, lautete, dass Costello mit Verdacht auf Kopfverletzungen und Parker mit Verletzungen an Armen und Beinen zur weiteren Behandlung ins Noble's Hospital eingeliefert wurden.

In einem aktuellen Bericht teilt die Organisation mit, dass der Zustand der Fahrerin ernst, aber stabil ist und sie in eine Spezialklinik nach Aintree verlegt wurde, wo sie weiter untersucht und behandelt wird. Der Beifahrer ist Berichten zufolge bei Bewusstsein und ansprechbar und wird weiterhin wegen Verletzungen an Brust, Bein, Arm und im Gesicht behandelt.

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