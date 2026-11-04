Herzlichen Glückwunsch: Triple-Meister Egon Evertz wird 90

Evon Evertz, der motorsportbegeisterte Chef eines Stahlunternehmens vollbrachte ein heute unvorstellbares Kunststück – er gewann gleich drei deutsche Meister-Titel in einer Saison. Und zwar mit ein- und demselben Auto, einem DKW 1000 S.

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Evertz holte sich 1960 das Rallye-, Tourenwagen- und Rundstrecken-Championat. In der darauffolgenden Saison stieg er trotz erneut führender Meisterschaftsposition mitten im laufenden Titelkampf aus dem Rennsport aus, weil die Geburt seines ersten Sohnes bevorstand. Begründung: «Dieses Ereignis war mir wichtiger war als Siege, Punkte und Meisterschaften.»

Doch 15 Jahre später nötigte ihn eine verlorene Wette zum Comeback. Auf Anhieb gewann Egon Evertz 1975 wieder einen Meistertitel, mit einem kräftigen Porsche Carrera RSR am Berg. Nebenbei teilte er sich mit verschiedenen Partnern die Cockpits diverser Porsche 935, 908-3 und 936-Sportwagen in der Langstrecken-WM, um sich nach zwei Jahren erneut und nun endgültig von der Rennpiste zu verabschieden.

Comeback nach Rücktritt: Evert im Porsche auf dem Nürburgring Foto: Archiv Evertz Comeback nach Rücktritt: Evert im Porsche auf dem Nürburgring © Archiv Evertz

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Aber der Jet-Pilot, Schach-Mäzen und begeisterte Geigenspieler machte weiterhin Schlagzeilen, denn jetzt faszinierte ihn der Bau eines eigenen Formel 1-Triebwerks auf Zweitaktbasis. Die 750 PS-Revolution fand aber nie statt, weil das Projekt noch während der Entwicklungsphase eingestellt wurde: «Die FIA hat unerwartet ein Verbot für Zweitaktmotoren in der Formel 1 erlassen, damit konnten wir einpacken.»

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen

Der enttäuschte Fabrikant zog endgültig einen Schlussstrich unter das Kapitel Motorsport und kümmerte sich fortan nur noch um sein Firmen-Imperium im rheinischen Solingen mit Stahlbau-, Schweißtechnik- und Flug-Unternehmen.

Aber ganz ohne Hobbys gings dann doch nicht – das Schachspiel (mehrfacher Deutscher Meister und Europacup-Sieger) und die Fliegerei traten an die Stelle des Motorsports. Überdies trat er mit berühmten Geigen-Virtuosen bei exklusiven Konzerten auf.

Geigenkonzert mit Evertz bei einer Gala für Alt-Rennfahrer 2005 in Essen Foto: Müller Geigenkonzert mit Evertz bei einer Gala für Alt-Rennfahrer 2005 in Essen © Müller

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Egal ob Racing, Fliegen oder die Musik - der ehrgeizige Multi-Mann hatte immer nur das Ziel vor Augen, der Beste zu sein. So stellte er mit seiner «Gulfstream Commander»-Turboprop-Maschine für die Nonstop-Strecken Düsseldorf - Toronto und zurück zwei Weltrekorde auf. Sein inzwischen aufgelöstes Flugunternehmen «Air Evex» galt übrigens als gute Adresse für Geschäftsreiseflüge. Der Chef selbst absolvierte als ausgebildeter Flug-Kapitän in Jets und Propellermaschinen im Laufe der Zeit rund 7000 Flugstunden.

Für seine Engagements als Unternehmer wurde Egon Evertz 2003 vom Bundespräsidenten mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet. Seit sich der Senior-Chef aus dem Tagesgeschäft in den Ruhestand verabschiedet hat, sind seine beiden Söhne (65, 62) sowie die Enkeltochter (32) für die Evertz-Firmengruppe verantwortlich. Das Unternehmen ist inzwischen als Dienstleister in der Stahlbranche neben dem Stammsitz Solingen in mehreren europäischen Standorten präsent.

Auch mit 90 zeigt der Jubilar noch reges Interesse an Politik, Sport und am allgemeinen Tagesgeschehen. Vor allem über den Geschäftsverlauf seiner Evertz-Firmengruppe lässt sich der Senior-Chef des Unternehmens regelmäßig berichten. Und auch der Motorsport interessiert ihn auch im hohen Alter noch nicht so ganz los. Wann immer es geht, informiert er sich im TV, wer und was heutzutage auf den Rennstrecken erfolgreich ist.

Speedweek gratuliert und wünscht Egon Evertz noch viele erlebnisreiche Jahre. Sein Kunststück, in einer Saison gleich drei verschiedene Meisterschaften mit ein und demselben Auto zu gewinnen, wird wohl mit ziemlicher Sicherheit ein Rekord für die Ewigkeit bleiben.

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