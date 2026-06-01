SidecarCross-WM 2026, Canada Heights: Marvin Vanluchene holt auf

«Das war nicht unsere Strecke und nicht unser Wochenende», resümierte Tim Prümmer nach dem vierten Grand-Prix im englischen Canada Heights. Auf dem teils harten, teils sandigen Kurs fuhren er und Patrick in der Qualifikation nur auf den fünften Rang. ‹Nur›, weil das nicht reichte, um sich den optimalen Startplatz auszusuchen, Der wäre angesichts der ersten, nahezu spitzen Rechtskurve jedoch besonders wichtig gewesen. So landeten Prümmer/Schneider im Mittelfeld, während die Hauptgegner davonzogen.

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Eine etwas bessere Ausgangsposition verschafften sich Dan Foden/Noah Weinmann mit dem dritten Platz in der B-Quali. Doch auch der sollte den Siegern des vorherigen GPs in Kleinhau wenig nützen, klemmten sie doch ebenfalls vor der ersten Kurve zwischen den Konkurrenten fest. Stephan Wijers und Joel Hoffmann kamen mit dem sechsten Quali-Rang noch in die erste Startreihe, Patrick Hengster musste sich nach Rang elf im Hinterfeld einsortieren.

Noch ärger traf es Adrian Peter/Julian Zimmermann: «Der Ölfilter, den ich bei der Vorbereitung meines Gespannes eingebaut hatte, war defekt. Dadurch nahm die Kupplung Schaden und wir mussten in beiden Läufen vom 28. Platz starten.»

Den ersten Start gewannen Killian und Evan Prunier vor Marvin Vanluchene/Ben van den Bogaart und Brett Wilkinson/Joe Millard. Doch es dauerte nicht lange, bis der belgische Ex-Champion und sein Weltmeister-Beifahrer vorbeizogen. Auch Wilkinson konnte sich vor die Franzosen setzen und dann zur Freude des Publikums auch Vanluchene überholen. Am Ende sahen die letztjährigen WM-Dritten als Sieger die Zielflagge.

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Derweil waren Prümmer/Schneider mit abgesprungener Antriebskette ausgeschieden. Foden/Weinmann kamen über den achten Rang hinter den starken Davy Sanders/Jens Vincent nicht hinaus und Wijers/Hoffmann wurden eingebremst, weil Michael Hodges/Ryan Henderson unmittelbar vor ihnen die Spur wechselten. Immerhin gelang es Peter/Zimmermann, auf den elften Platz vorzufahren. Auch Hengster/Blume erkämpften noch drei Punkte.

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Nach dem zweiten Start fast dasselbe Geschehen. Wieder schossen die Pruniers vor Vanluchene und Wilkinson auf die erste Kurve zu. Doch dieses Mal schaffte es in der Folge nur der Belgier, an den Franzosen vorbeizuziehen. Für Prümmer/Schneider lief der Start erwartungsgemäß nicht besser: Platz sieben vor den direkten WM-Konkurrenten Foden/Weinmann konnte am Ende immerhin als Schadensbegrenzung eingeordnet werden.

Während Wijers/Hoffmann sich nach starkem Start mit gebrochenem Heckfederbein ins Ziel retteten, preschten Peter/Zimmermann wieder auf den elften Rang vor, Hengster/Blume steigerten sich mit dem 16. Platz.

Aus Sicht des aktuellen Beifahrer-Weltmeisters mutete der England-GP ganz nebenbei wie ein Familientreffen auf der Strecke an. Gattin Kelly Debruyne ergatterte mit Aivar van de Wiel im Boot immerhin zwei WM-Punkte und Schwager Nicky Debruyne half im Beiwagen von Multi-Weltmeister Daniel Willemsen aus: Rang 17 im ersten Durchgang.

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Bereits am kommenden Wochenende beim GP von Polen in Danzig (Gdansk) könnten die Voraussetzungen für Prümmer/Schneider wieder deutlich günstiger sein. «Die Strecke ist hart und schnell mit vielen Sprüngen. Das liegt uns», freut sich Tim Prümmer. Ein Statement, dem Dan Foden und Noah Weinmann zustimmen dürften. Mit von der Partie werden in Nordpolen ebenfalls Peter/Zimmermann, Hengster/Blume und auch Wijers/Hoffmann sein.

Resultate Motocross-Gespann-WM Canada Heights/GB:

1. Lauf: 1. Wilkinson/J.Millard, (GB), WSP-Husqvarna. 2. Vanluchene/van den Bogaart (B/NL), VMC-Zabel. 3. K.Prunier/E.Prunier (F), WSP-KTM. 4. T.Leferink/S.Leferink (NL), VMC-KTM. 5. D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 6. Hermans/Rietman (NL), WSP-Mega. 7. Sanders/J.Vincent (B/NL), WSP-Mega. 8. Foden/N.Weinmann (GB/D), WSP-AMS. 9. T.van der Lagemaat/van Hal (NL), VMC-Zabel. 10. K.Grondman/R.Vincent (NL), VMC-Zabel. 11. Peter/Zimmermann(D), VMC-Husqvarna. 12. J.Brown/Kirwin (GB), VMC-AMS. 13. Milliar/Hunt (GB), WSP-KTM. 14. Wijers/Hoffmann (NL/D), VMC-Zabel. 15. G.Kinge/L.Hodges (GB), WSP-KTM. 16. Rogers/Beavis (GB), VMC-KTM. 17. D.Willemsen/N.Debruyne (NL/B), WSP-KTM. 18. Hengster/Blume (D), VMC-KTM. 19. Banks/Pannell (GB), VMC-Zabel. 20. T.Grahame/J.Watson (GB), VMC-Zabel.

2. Lauf: 1. Vanluchene. 2. Prunier. 3. Wilkinson. 4. Hermans. 5. Leferink. 6. Sanders. 7. Prümmer/Schneider (D/A), VMC-AMS. 8. Foden. 9. Van de Lagemaat. 10. G.Carcreff/Hupon (F), VMC-Zabel. 11. Peter. 12. Grondman. 13. Kinge. 14. I.Kops/Koenst (NL), WSP-Husqvarna. 15. Brown. 16.Hengster. 17. Rogers. 18. Osbaldiston/Mackay (GB), WSP-Husqvarna. 19. K.Debruyne/A.van de Wiel (B/NL), WSP-AMS. 20. Grahame.

WM-Stand nach 8 von 24 Läufen:

1. Prunier 195 Punkte. 2. Vanluchene 183. 3. Foden 147. 4. Prümmer 142. 5. Wilkinson 141. 6. Hermans 116. 7. Sanders 107. 8. Leferink 103. 9. Lielbardis 93. 10. Wijers 70. 12. Peter 66. 18. Hengster 31. 20. Heinzer 20. 22. Uhlig 17. 25. Hofmann 10. 32. Buob 6.

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