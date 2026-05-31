F1-WM-Leader Kimi Antonelli: Glücksbringer für MotoGP-Star Marco Bezzecchi

Obwohl die Formel 1 erst nächste Woche wieder auf die Strecke zurückkehrt – auf den berühmten Strassenkurs von Monte Carlo – hatte Formel-1-WM-Leader Kimi Antonelli an diesem Wochenende alle Hände voll zu tun. Am Samstag holte er sich die Bandini-Trophäe in Brisighella ab und liess sich auch in Faenza und Imola feiern. Tags darauf besuchte er das Fahrerlager der MotoGP in Mugello.

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Dort kam dem Teenager die Ehre zuteil, die Zielflagge zu schwenken. Und zu seiner grossen Freude gewann mit Marco Bezzecchi nicht nur ein Landsmann, sondern ein Freund, dem er die Daumen gedrückt hatte. Dies hatte Antonelli bei seinem Spaziergang durch die Startaufstellung verraten.

Da erklärte der 19-Jährige: «Wir reden vor und nach jedem Wochenende. Es ist cool, denn wir unterstützen uns gegenseitig. Tatsächlich teilen wir sehr viel positive Energie miteinander. Und irgendwie treiben wir uns auch gegenseitig an, motivieren uns gegenseitig, auf der Strecke noch besser zu werden.»

Eine enge Freundschaft

«Es ist grossartig, denn wenn du als Rennfahrer einen Freund siehst, der sich so gut schlägt, dann willst du selbst auch besser sein. Ich bin sehr glücklich, dass wir so gut befreundet sind», erklärte der Sternfahrer, und er beteuerte auch: «Natürlich drücke ich ihm die Daumen, es wäre wunderbar, heute die italienische Nationalhymne zu hören.»

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Bezzecchi, der das Rennen tatsächlich für sich entschieden hat, schwärmte: «Es ist wunderbar, Kimi hier zu haben. Er ist ein guter Freund, und in den letzten vergangenen drei Jahren wurde unsere Freundschaft immer enger.»

Thema der Woche Wer hat derzeit den schwierigsten Job im Formel-1-Fahrerlager? Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung. Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge. Vanessa Georgoulas Weiterlesen

Antonelli ist ein grosser Zweirad-WM-Fan, Anfang April nutzte er die rennfreie Zeit, die sich durch die unvermeidlichen Rennabsagen von Bahrain und Saudi-Arabien über fünf Wochen erstreckte, um MotoGP-Legende Valentino Rossi auf seiner VR46-Ranch zu besuchen.