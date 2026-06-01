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Raul Fernandez (9.): Kobe Bryants «Fisch-Mentalität» nach Start-Debakel

Nach seinem Sprint-Sieg startete Trackhouse-Aprilia-Pilot Raul Fernandez als Mitfavorit ins Mugello-Rennen. Die Hoffnung auf einen Sieg waren schon nach der ersten Kurve dahin. Am Ende wurde er 9.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Sprint-Sieger Raul Fernandez hatte im GP Probleme
Sprint-Sieger Raul Fernandez hatte im GP Probleme
Foto: Gold & Goose
Sprint-Sieger Raul Fernandez hatte im GP Probleme
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Raul Fernandez (Aprilia) galt für den Mugello-GP als Geheimfavorit auf den Sieg, ging von Platz 2 ins Rennen. Doch schon in der ersten Kurve ging er weit und fiel bis auf P18 zurück. Was war passiert? Den Bremspunkt verpasste er laut seiner Aussage nach dem Rennen nicht. Der Grund war, dass er beim Herunterschalten nicht in den zweiten Gang schaltete, sondern im dritten die erste Kurve nahm. Er konnte sich das nicht erklären. Als auch Markenkollege Bezzecchi vor ihm fuhr und Fernandez in dessen Windschatten geriet, musste er noch stärker bremsen. «Ich begann zu rutschen und konnte das Bike nicht stoppen.» Fernandez betonte, dass den späteren Rennsieger keine Schuld traf.

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Fernandez und die Lehren von Kobe Bryant

Das Rennen war nach wenigen hundert Metern quasi gelaufen, dementsprechend niedergeschlagen war Fernandez nach dem Rennen. «Ich fühle mich sehr schlecht für das Team und Aprilia. Ich glaube, wir hatten heute eine unglaubliche Chance.» Am Renntag fühlte er sich noch selbstsicherer als je zuvor. «In Australien habe ich gewonnen, aber heute war das erste Mal, dass ich mich sehr stark gefühlt habe. Auch im Warm-up fuhr ich mit gebrauchten Reifen 1:46,0er-Zeiten.»

Willkommen zum Rennen in Mugello
Willkommen zum Rennen in Mugello
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
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Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
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Brad Binder
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Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi und Team
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Martin, Bezzecchi, Bagnaia
Martin, Bezzecchi, Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
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Willkommen zum Rennen in Mugello
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

Von P18 kämpfte er sich auf P8 vor – eine «wirklich schöne Aufholjagd», wie er selbst sagte. Den Antrieb dazu fand er in einem Buch: «Gerade lese ich ein Buch von Kobe Bryant. Er sagt, im Sport braucht man die Fisch-Mentalität: Nach einem Fehler musst du vergessen und dich auf den Job konzentrieren.» Genau das habe er, übertragen vom Basketball in die MotoGP, umgesetzt: «Im Moment des Fehlers kann ich nichts ändern. Ich habe versucht, das Beste rauszuholen – und ich denke, es war kein schlechtes Rennen.»

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Nach dem Rennen noch eine Strafe

Fernandez kam zwar als Achter ins Ziel, ihm wurde aber nachträglich eine Strafe aufgebrummt, da er einen unnötigen Kontakt mit einem Konkurrenten hatte, und wurde eine Position zurückversetzt.

Den Mut zur Selbstkritik ließ er nicht vermissen: «Wenn du die Chance hattest, ums Podium zu kämpfen, und am Ende Achter wirst, ist es schwierig, glücklich zu sein.» (Die Strafe kam erst nach der Medienrunde.) Auch wenn Fernandez aktuell WM-Sechster mit 87 Punkten ist, sieht er sich nicht als jemanden an, der bereit ist, um die MotoGP-Krone zu kämpfen. «Im Moment sind wir keine Titelkandidaten. Wir müssen die Fahrer sein, die in bestimmten Momenten mit den Besten mitfahren können.»

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

40:57,347

1:45,678

31

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,559

1:45,856

29

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

23

+5,098

1:45,470

19

04

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+5,132

1:46,021

15

05

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+5,453

1:46,197

18

06

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+7,467

1:45,563

11

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

+10,762

1:46,122

14

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+14,644

1:45,961

12

09

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

23

+13,380

1:46,126

19

10

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

23

+21,366

1:46,488

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