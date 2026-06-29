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Großes Chattering-Rätsel beendete Top-10-Vorstoß von Toprak Razgatlioglu

Vom letzten Startplatz preschte Razgatlioglu bis auf P11 vor. Anstatt eines Top-10-Ergebnisses fuhr der Türke zur Rennhalbzeit an die Box, die Yamaha M1 entwickelte sich zu einem Sicherheitsrisiko.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Rookie Toprak Razgatlioglu vor MotoGP-Routinier Brad Binder
Rookie Toprak Razgatlioglu vor MotoGP-Routinier Brad Binder
Foto: Gold and Goose
Rookie Toprak Razgatlioglu vor MotoGP-Routinier Brad Binder
© Gold and Goose

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Wer das Rennen der Königsklasse verfolgte, staunte nicht schlecht, als Toprak Razgatlioglu einen Husarenritt auf der Pramac-Yamaha zeigte und zwischenzeitlich auf Platz 11 lag. Den möglichen Platz in den Top 10 musste er allerdings aufgeben. Der Grund – massives Chattering in den Linkskurven.

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Toprak nutzte hinteres Startgerangel clever aus

Der Start verlief für ihn aus der letzten Reihe turbulent. Er beschrieb dabei, dass in Kurve 5 etwas Chaos herrschte und es Gerangel gab, was er durch eine clevere Linienwahl ausnutzen konnte und mehrere Positionen gut machen konnte. «Ich glaube, jemand ist fast stehengeblieben. Ich habe dort vielleicht drei, vier Fahrer überholt.» Mit dem mittelharten Hinterreifen fand er in der Folge ein starkes Tempo und arbeitete sich bis an die Top 10 heran. «Ich bin auf P22 gestartet, als Letzter. Dann war ich nahe der der ersten Zehn.

Das Duell mit Markenkollegen Fabio Quartararo feuerte Razgatlioglu zusätzlich an. Er wollte an dem Franzosen vorbei, um später mit Enea Bastianini (KTM) mithalten zu können. «Ich hatte das Gefühl, ich habe mehr Speed. Aber als ich bei Fabio ankam, fing das Chattering an.» Danach verschlimmerte sich das Problem.

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Im Artikel erwähnt

Rätselhaftes Chattering-Problem – Toprak musste in die Box fahren

Was folgte, war für Razgatlioglu nicht nachvollziehbar. In den schnellen Linkskurven hatte er heftige Vibrationen am Vorderrad, was sich allerdings nicht beruhigen ließ. «Normalerweise hört das Chattering auf, wenn man Gas gibt.« Diesmal ließ sich das Problem nicht lösen und wurde von Runde zu Runde schlimmer. Er sprach von einer unmöglichen Situation und musste zur Rennhalbzeit an die Box fahren.

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Trotz des frustrierenden Ausgangs überwog am Ende die Zufriedenheit über die gezeigte Pace. Auf die Frage, ob das Rennen bis zum Problem zu seinen besten der Saison gezählt habe, antwortete der Superbike-Weltmeister: «Ja, das war ein gutes Rennen. Ich wäre Neunter oder Zehnter geworden, und ich hatte das Gefühl, ich hatte mehr Pace als Fabio.» Auch dem Start ohne Hole-Shot-Device an der Front des Motorrads kann der Yamaha-Pilot einiges abgewinnen: «Es ist viel besser, weil es in der ersten Kurve sicherer ist.»

Willkommen zum Rennen in Assen
Willkommen zum Rennen in Assen
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez
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Fabio Quartararo
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Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
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Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Pedro Acosta
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Enea Bastianini
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Raul Fernandez und Ai Ogura
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Alex Márquez
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Miller und Morbidelli
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Ai Ogura gewinnt das Rennen
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Sieger Ai Ogura
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Raul Fernandez, Ai Ogura und Team
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Raul Fernandez, Ai Ogura, Jorge Martin
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Assen-Sieger Ai Ogura
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Assen
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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

1:32,789

13

08

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

26

+19,039

1:33,269

8

09

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

26

+20,302

1:33,303

7

10

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Luca Marini

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Luca Marini

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