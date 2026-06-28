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Pecco Bagnaia (Ducati): Ausfall in Assen, Vater-Glück zu Hause!

Am Morgen des Assen-GP ist Ducati-Pilot Pecco Bagnaia Vater geworden. Das Rennen fuhr er trotzdem, fiel aber nach 15 Runden mit einem Defekt aus. Er ist nun auf dem Weg zu seiner kleinen Familie.

Silja Rulle

Von

MotoGP

Pecco Bagnaia fiel in Assen im GP aus
Pecco Bagnaia fiel in Assen im GP aus
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia fiel in Assen im GP aus
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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An einen Ausfall im Rennen erinnern sich Rennfahrer eigentlich äußerst ungern. Der von Francesco «Pecco» Bagnaia in Assen dürfte eine seltene Ausnahme darstellen. Der Italiener fiel nach 15 der 26 GP-Runden auf dem TT Circuit plötzlich zurück, rollte in die Garage und musste abstellen – und machte sich dann ganz eilig auf den Weg zum Flughafen. Da passte der Ausfall doch ganz gut in den Plan. Denn Ducati-Werkspilot Bagnaia ist zum ersten Mal Vater geworden!

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Von Platz 5 ging der italienische Ducati-Pilot ins Rennen, fuhr hinter der Spitzengruppe der Aprilias gut mit. Bis er dann nach 15 Runden abstellen musste mit einem Problem an seinem Motorrad. Doch über sein Rennen und darüber, was am Bike los war, konnte er nicht mit den anwesenden Journalisten sprechen – Bagnaia machte sich verständlicherweise nach Ende des Rennens sofort auf den Weg in Richtung Italien.

Willkommen zum Rennen in Assen
Willkommen zum Rennen in Assen
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez und Ai Ogura
Raul Fernandez und Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
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Miller und Morbidelli
Miller und Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura gewinnt das Rennen
Ai Ogura gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Ai Ogura
Sieger Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez, Ai Ogura und Team
Raul Fernandez, Ai Ogura und Team
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez, Ai Ogura, Jorge Martin
Raul Fernandez, Ai Ogura, Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Assen-Sieger Ai Ogura
Assen-Sieger Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Assen
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

Sein Ducati-Team teilte mit: «In Anbetracht der wundervollen und unerwarteten Neuigkeiten, die wir heute Morgen erhalten haben, sind Peccos Medienverpflichtungen heute abgesagt. Er ist auf dem Weg zum Flughafen, um nach Italien zu seiner FAMILIE so bald wie möglich zurückzukehren.» Familie in Großbuchstaben. Das bedeutet: Pecco Bagnaia ist am Morgen des Assen-Rennens Vater geworden. Den GP bestritt er trotzdem.

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Bagnaia heiratete seine große Liebe Domizia im Juli 2024. Die Schwangerschaft hatten die beiden lange geheim gehalten. Vor wenigen Tagen zeigte sich Domizia erstmals mit Babybauch auf ihren Social-Media-Kanälen. Und nun wenige Tage später ist Bagnaia Junior zur Welt gekommen!

Diesen Plüsch-Hasen hatte Bagnaia in seiner Garage
Diesen Plüsch-Hasen hatte Bagnaia in seiner Garage
Foto: Ducati Lenovo Team
Diesen Plüsch-Hasen hatte Bagnaia in seiner Garage
© Ducati Lenovo Team

Um das zu feiern und auch im Motorsport-Kontext ganz offiziell zu verkünden, hatte Bagnaia einen Plüsch-Hasen in seiner Ducati-Garage. Davor stand ein Paar blauer, winziger Baby-Schuhe, neben dem Hasen ein Kärtchen mit blauem Muster und einer Schleife sowie der Aufschrift «Benvenuto!», also Willkommen in der männlichen Form auf Italienisch. Heißt also: Der Nachwuchs im Hause Bagnaia ist ein Junge. Beste Wünsche gehen an dieser Stelle raus an Mama, Papa und Junior Bagnaia!

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

1:32,789

13

08

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

26

+19,039

1:33,269

8

09

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

26

+20,302

1:33,303

7

10

Luca Marini

Luca Marini

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Luca Marini

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