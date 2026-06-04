Helden von damals bei der SidecarCross-WM 2026 in Canada Heights

Im Rahmenprogramm von Canada Heights absolvierten die Klassik-Gespanne im Rahmen des ‹Past Masters Sidecar Support› am Samstag ein und am Sonntag zwei weitere Läufe. Als erfolgreichster Fahrer brachte der vierfache Weltmeister Hansi Bächtold (1984-1987) einen luftgekühlten EML-Jumbo 1000 an den Start. Unterstützt wurde er dabei von Landsmann Martin Betschart, der nach wie vor Rennen bestreitet und schon von daher keine Probleme mit dem heftig anreißenden Twin hatte. So gewann das helvetische Duo den ersten Lauf der Zweitaktklasse, musste aber wegen eines Kurbelwellenschadens bei den sonntäglichen Rennen passen.

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Ebenfalls mit von der Partie war Klaus Weinmann, gemeinsam mit Bruder Thomas Vizeweltmeister von 1995 und fünffacher Deutscher Meister. Allerdings stand diesmal nicht Thomas, sondern der Engländer Jason Peters im Beiwagen. Der wiederum war damals mit Shaun Mallows recht erfolgreich. Das deutsch-englische Duo trat in der Viertakt-Wertung an, musste am Samstag jedoch passen. Ihr Yamaha-Twin wollte partout nicht ordentlich laufen «war eine neue Erfahrung, nächstes Mal ist bessere Vorbereitung nötig», resümierte Klaus, der länger keine Rennen gefahren war. Am Sonntag reichte es dann mit einer Kit-Honda CR 500 von Kenny Gardner trotz versagender Hinterbremse immerhin zu den Rängen sechs und fünf. Wobei der Einsatz mit blauen Flecken nach intensivem Feindkontakt endete.

Selbstredend durften bei einem derartigen Event Dietmar Schmid/Bruno Kälin nicht fehlen. Die erfolgreichen Veteranencup-Teilnehmer gingen im ersten Lauf zunächst in Führung, gerieten dann aber mit dem Seitenwagenrad in losen Untergrund und verfingen sich im Begrenzungszaun. Am Sonntag lief es dann besser. Markus Hofer/Michael Klooz verzichteten nach einem harten ersten Durchgang auf weitere Auftritte. Mit zwei Siegen gewannen Stuart Brown/Jack Wilkinson die Viertaktklasse.

Resultate Motocross Past Masters Sidecar Support Canada Heights/GB:

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Four-stroke

Gesamt nach drei Läufen: 1. Stuart Brown/Jack Wilkinson (GB), Wasp-Weslake 950 (1./1./2.). 2. Dave Keane/George Wolff (GB), EML-Yamaha 880 (3./4./1.). 3. Graham Easthall/Dan Mead (GB), Wasp-Yamaha 950 (6./2./3.). 4. Chris Etheridge/Scott Grahame (GB), Wasp-Weslake 950 (7./5./7.). 5. Dietmar Schmid/Bruno Kälin (D/CH), EML-Yamaha 1000 (14./3./6.). 8. Klaus Weinmann/Jason Peters (D/GB), EML-Yamaha 880 (-/6./5.). 25. Markus Hofer/Michael Klooz (D), EML-Hedlund 1000 (20./-/-).

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Two-stroke

1. Dean Hyde/Dan Chamberlain (GB), EML-Jumbo 800 (2./1./2.). 2. Mike Keuben/Lars de Laat (NL), EML-Jumbo 1000 (3./2./1.). 3. Hansi Bächtold/Martin Betschart (CH), EML-Jumbo 1000 (1./-/-). 4. Scott Wilkinson/Ryan Humphrey (GB), EML-Zabel 620 (4./-/-).