Speedway-GP 2027: Dritte Dauer-Wildcard vergeben – sie geht nach England
Promoter Mayfield Sports Entertainment verkündet die Vergabe der vier permanenten Wildcards für den Speedway-Grand-Prix 2027 medienwirksam häppchenweise. Bislang gibt es nur eine kleine Überraschung.
Nach Maciej Janowski, der Breslauer ist zumindest
Der 27-Jährige aus Cumbria ist famos in die Saison 2026 gestartet, blieb in den Vorläufen beim GP-Auftakt am 2. Mai in Landshut ungeschlagen und
«Ich bin dankbar für die Wildcard, freue mich jetzt auf den Winter und darauf, nächstes Jahr wieder zu 100 Prozent dabei zu sein», teilte der Bronzemedaillengewinner von 2025 mit. «Es war schön, nach Thorn zurückzukehren und den letzten Grand Prix zu bestreiten, der ganz gut gelaufen ist. Ich brauche nur Zeit – es ist schwer, das Ganze zu genießen, wenn man ständig leichte Schmerzen hat und versucht, diese zu verdrängen. Von Wettkampf zu Wettkampf geht es mir besser, aber in bestimmten Bereichen bin ich immer noch ziemlich schwach. Genau da habe ich Schmerzen, es ist der Mangel an Kraft. Aber es wird besser.»
Jetzt ist noch eine permanente Wildcard ausstehend: Es wird erwartet, dass diese an den ebenfalls lange verletzten Fredrik Lindgren aus Schweden geht.
Fixe Teilnehmer Speedway-GP 2027:
Robert Lambert (GB)
Bartosz Zmarzlik (PL)
Brady Kurtz (AUS)
Michael Jepsen Jensen (DK)
Patryk Dudek (PL)
Leon Madsen (DK)
Max Fricke (AUS)
Rohan Tungate (AUS)
Kacper Woryna (PL)
Kim Nilsson (S)
Andzejs Lebedevs (LV)
Maciej Janowski (PL)
Jack Holder (AUS)
Dan Bewley (GB)
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