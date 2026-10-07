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Speedway-GP 2027: Dritte Dauer-Wildcard vergeben – sie geht nach England

Promoter Mayfield Sports Entertainment verkündet die Vergabe der vier permanenten Wildcards für den Speedway-Grand-Prix 2027 medienwirksam häppchenweise. Bislang gibt es nur eine kleine Überraschung.

Speedway-GP

Dan Bewley
Dan Bewley
Foto: Mayfield/Wojciech Tarchalski
Dan Bewley
© Mayfield/Wojciech Tarchalski

Im Artikel erwähnt

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Nach Maciej Janowski, der Breslauer ist zumindest eine kleine Überraschung, weil mit Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek und Kacper Woryna bereits drei Polen im Weltmeisterschaftsfeld 2027 vertreten sind, und der erwarteten Nominierung des Australiers Jack Holder, hat Promoter Mayfield Sports Entertainment die dritte von vier Dauer-Wildcards verlautbart: Sie geht erwartungsgemäß an den Engländer Dan Bewley.

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Der 27-Jährige aus Cumbria ist famos in die Saison 2026 gestartet, blieb in den Vorläufen beim GP-Auftakt am 2. Mai in Landshut ungeschlagen und unterlag nur im Finale Überraschungssieger Kacper Woryna. Gut zwei Wochen später hatte der Engländer bei einem Ligarennen in Outrup in Dänemark am 20. Mai einen schlimmen Crash, bei dem er sich einen Oberschenkel brach und Wirbelkompressionen im Rücken erlitt. Bewley verpasste bis auf die letzten beiden Rennen im September in Vojens/Dänemark und Thorn/Polen die gesamte Grand-Prix-Saison und landete in der Gesamtwertung entsprechend nur auf dem 16. Platz. Mit Rang 5 in Thorn ließ er aufhorchen und unterstrich, dass er auf dem Weg zurück in die Weltspitze ist.

«Ich bin dankbar für die Wildcard, freue mich jetzt auf den Winter und darauf, nächstes Jahr wieder zu 100 Prozent dabei zu sein», teilte der Bronzemedaillengewinner von 2025 mit. «Es war schön, nach Thorn zurückzukehren und den letzten Grand Prix zu bestreiten, der ganz gut gelaufen ist. Ich brauche nur Zeit – es ist schwer, das Ganze zu genießen, wenn man ständig leichte Schmerzen hat und versucht, diese zu verdrängen. Von Wettkampf zu Wettkampf geht es mir besser, aber in bestimmten Bereichen bin ich immer noch ziemlich schwach. Genau da habe ich Schmerzen, es ist der Mangel an Kraft. Aber es wird besser.»

Im Artikel erwähnt

Jetzt ist noch eine permanente Wildcard ausstehend: Es wird erwartet, dass diese an den ebenfalls lange verletzten Fredrik Lindgren aus Schweden geht.

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Fixe Teilnehmer Speedway-GP 2027:

Robert Lambert (GB)

Bartosz Zmarzlik (PL)

Brady Kurtz (AUS)

Michael Jepsen Jensen (DK)

Patryk Dudek (PL)

Leon Madsen (DK)

Max Fricke (AUS)

Rohan Tungate (AUS)

Kacper Woryna (PL)

Kim Nilsson (S)

Andzejs Lebedevs (LV)

Maciej Janowski (PL)

Jack Holder (AUS)

Dan Bewley (GB)

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Landshut
Prag
Manchester Sprint
Manchester/1
Manchester/2
Breslau Sprint
Breslau
Malilla
Lodsch Sprint
Lodsch
Riga
Vojens Sprint
Vojens
Thorn Sprint
Thorn

1.

Robert Lambert

162

14

6

3

12

7

3

18

18

-

20

18

3

20

-

20

2.

Bartosz Zmarzlik

160

16

16

-

14

16

-

20

16

-

11

20

-

12

3

16

3.

Brady Kurtz

157

8

18

1

18

20

-

14

14

-

16

16

4

10

-

18

4.

Michael Jepsen Jensen

111

2

14

-

11

18

-

16

5

-

14

8

-

14

-

9

5.

Patryk Dudek

103

10

5

-

9

5

-

11

11

-

18

12

-

8

-

14

6.

Leon Madsen

100

1

20

-

8

6

-

10

10

-

10

7

-

18

-

10

7.

Max Fricke

97

3

7

-

20

12

2

6

4

-

8

9

2

16

-

8

8.

Kacper Woryna

95

20

11

-

4

9

-

5

6

-

9

14

-

11

-

6

9.

Jason Doyle

73

11

8

-

7

11

-

2

3

-

7

10

1

6

-

7

10.

Andzejs Lebedevs

67

5

9

-

6

3

1

8

12

-

5

11

-

5

-

2

11.

Anders Thomsen

62

-

4

-

10

4

-

12

20

-

4

1

-

3

-

4

12.

Jack Holder

55

9

12

4

16

14

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Jan Kvech

52

-

3

-

5

10

-

9

7

-

12

6

-

-

-

-

14.

Dominik Kubera

44

7

10

-

-

-

-

3

8

-

3

-

-

4

4

5

15.

Fredrik Lindgren

36

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

9

-

11

16.

Daniel Bewley

31

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

12

17.

Nazar Parnitskiy

24

6

2

-

1

1

-

4

2

-

1

3

-

1

-

3

18.

Kai Huckenbeck

18

-

-

-

2

8

-

-

1

-

2

5

-

-

-

-

19.

Maciej Janowski

11

-

-

-

-

-

4

7

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Kim Nilsson

9

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

21.

Tom Brennan

7

-

-

2

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Frederik Jakobsen

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

23.

Piotr Pawlicki

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

24.

Norick Blödorn

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Maksymilian Pawelczak

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

26.

Daniils Kolodinskis

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

27.

Mikkel Andersen

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

28.

Adam Bednar

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

Marcel Kowolik

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

30.

Kevin Wölbert

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.

Nikodem Mikolajczyk

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

32.

Nicolai Heiselberg

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

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    26.09.2026
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