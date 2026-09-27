Speedway-GP 2027: Elf der 15 Fahrer stehen fest – das Bild wird klarer
Der Speedway-Grand-Prix 2026 ist Vergangenheit, der Challenge ist gefahren: Damit sind zwei Drittel der Fahrer für 2027 fixiert. Drei Langzeitverletzte drängen sich für die Dauer-Wildcards auf.
Mit Abschluss der Weltmeisterschaft 2026 steht fest, dass im kommenden Jahr neben den Medaillengewinnern Robert Lambert, Bartosz Zmarzlik und Brady Kurtz auch Michael Jepsen Jensen, Patryk Dudek, Leon Madsen und Max Fricke ihren Platz im Grand Prix 2027 gesichert haben.
Aus dem Challenge kommen Kacper Woryna, Neuling Rohan Tungate und Kim Nilsson hinzu. Da Sieger Robert Lambert als Weltmeister ohnehin gesetzt ist, rückt der Lette Andzejs Lebedevs als Fünfter nach.
Den letzten sportlichen Qualifikationsplatz bekäme der Speedway-Europameister, jedoch nur, wenn dieser nicht bereits gesetzt ist. Von den aktuellen Top-4 kommt nur Maciej Janowski in Frage – wird Michael Jepsen Jensen, Kacper Woryna oder Leon Madsen Champion, dann verfällt dieser Platz und es werden vier statt drei Dauer-Wildcards für 2027 vergeben.
Drei heiße Wildcard-Kandidaten für SGP 2027
Die heißesten Kandidaten für die permanenten Wildcards sind der Engländer Dan Bewley, der Schwede Fredrik Lindgren und der Australier Jack Holder, die zu den besten Speedwayfahrern der Welt zählen, in dieser Saison aber lange verletzt waren. Sie machen für Promoter Mayfield auch aus Nationensicht Sinn, da sie aus sehr wichtigen Märkten stammen. Sie werden außerdem alle von Seriensponsor Monster unterstützt. Sicher
Die Chancen, dass wir 2027 einen Deutschen im Grand Prix sehen, gehen gegen null. Denn Kai Huckenbeck verpasste im Challenge
Fixe Teilnehmer Speedway-GP 2027:
Robert Lambert (GB)
Bartosz Zmarzlik (PL)
Brady Kurtz (AUS)
Michael Jepsen Jensen (DK)
Patryk Dudek (PL)
Leon Madsen (DK)
Max Fricke (AUS)
Rohan Tungate (AUS)
Kacper Woryna (PL)
Kim Nilsson (S)
Andzejs Lebedevs (LV)
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