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Speedway-GP 2027: Die erste Dauer-Wildcard ist vergeben – und überraschend

Wer aus dem diesjährigen Speedway-Grand-Prix auch 2027 dabei sein wird, steht fest. Ebenfalls die Qualifizierten aus dem Challenge. Jetzt wurde auch die erste der vier Dauer-Wildcards verkündet.

Ivo Schützbach

Von

Speedway-GP

Maciej Janowski kehrt zurück in den Grand Prix
Maciej Janowski kehrt zurück in den Grand Prix
Foto: Marcin Karczewski
Maciej Janowski kehrt zurück in den Grand Prix
© Marcin Karczewski

Im Artikel erwähnt

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Mit Abschluss der Weltmeisterschaft 2026 ist klar, dass im kommenden Jahr neben den Medaillengewinnern Robert Lambert, Bartosz Zmarzlik und Brady Kurtz auch Michael Jepsen Jensen, Patryk Dudek, Leon Madsen und Max Fricke ihren Platz im Grand Prix 2027 gesichert haben.

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Aus dem Challenge kommen Kacper Woryna, Neuling Rohan Tungate und Kim Nilsson hinzu. Da Sieger Robert Lambert als Weltmeister ohnehin gesetzt ist, rückt der Lette Andzejs Lebedevs als Fünfter nach.

Den letzten sportlichen Qualifikationsplatz hätte der Speedway-Europameister bekommen, jedoch nur, wenn dieser nicht bereits gesetzt ist. Da am vergangenen Wochenende der Däne Leon Madsen in Pardubitz zum dritten Mal nach 2018 und 2022 Champion wurde, aber bereits im Grand Prix dabei ist, wurde dieser Platz in eine zusätzliche Dauer-Wildcard umgewandelt – es gibt jetzt also vier statt drei.

Im Artikel erwähnt

Erste SGP-Nominierung eine Überraschung

Vizeeuropameister wurde mit lediglich einem Punkt Rückstand Maciej Janowski – und erhielt nun überraschend eine der Dauer-Wildcards. Überraschend deswegen, weil der Red-Bull-Athlet aus Breslau« bereits 35 Jahre alt ist und auch ohne ihn schon drei Polen im Grand Prix sind.

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Janowski fuhr seine letzte volle GP-Saison 2023, nachdem er im Jahr davor Bronze gewonnen hatte. In diesem Jahr gewann er zwei der vier EM-Veranstaltungen und hatte im GP-Challenge Pech, dass ihn ein technischer Defekt ein besseres Abschneiden kostete.

Die heißesten Kandidaten für die restlichen drei permanenten Wildcards sind der Engländer Dan Bewley, der Schwede Fredrik Lindgren und der Australier Jack Holder, die zu den besten Speedwayfahrern der Welt zählen, in dieser Saison aber lange verletzt waren. Sie machen für Promoter Mayfield auch aus Nationensicht Sinn, da sie aus sehr wichtigen Märkten stammen. Sie werden außerdem alle von Seriensponsor Monster unterstützt.

Fixe Teilnehmer Speedway-GP 2027:

Robert Lambert (GB)

Bartosz Zmarzlik (PL)

Brady Kurtz (AUS)

Michael Jepsen Jensen (DK)

Patryk Dudek (PL)

Leon Madsen (DK)

Max Fricke (AUS)

Rohan Tungate (AUS)

Kacper Woryna (PL)

Kim Nilsson (S)

Andzejs Lebedevs (LV)

Maciej Janowski (PL)

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Prag
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Manchester/1
Manchester/2
Breslau Sprint
Breslau
Malilla
Lodsch Sprint
Lodsch
Riga
Vojens Sprint
Vojens
Thorn Sprint
Thorn

1.

Robert Lambert

Robert Lambert

162

14

6

3

12

7

3

18

18

-

20

18

3

20

-

20

2.

Bartosz Zmarzlik

Bartosz Zmarzlik

160

16

16

-

14

16

-

20

16

-

11

20

-

12

3

16

3.

Brady Kurtz

Brady Kurtz

157

8

18

1

18

20

-

14

14

-

16

16

4

10

-

18

4.

Michael Jepsen Jensen

Michael Jepsen Jensen

111

2

14

-

11

18

-

16

5

-

14

8

-

14

-

9

5.

Patryk Dudek

Patryk Dudek

103

10

5

-

9

5

-

11

11

-

18

12

-

8

-

14

6.

Leon Madsen

Leon Madsen

100

1

20

-

8

6

-

10

10

-

10

7

-

18

-

10

7.

Max Fricke

Max Fricke

97

3

7

-

20

12

2

6

4

-

8

9

2

16

-

8

8.

Kacper Woryna

Kacper Woryna

95

20

11

-

4

9

-

5

6

-

9

14

-

11

-

6

9.

Jason Doyle

Jason Doyle

73

11

8

-

7

11

-

2

3

-

7

10

1

6

-

7

10.

Andzejs Lebedevs

Andzejs Lebedevs

67

5

9

-

6

3

1

8

12

-

5

11

-

5

-

2

11.

Anders Thomsen

Anders Thomsen

62

-

4

-

10

4

-

12

20

-

4

1

-

3

-

4

12.

Jack Holder

Jack Holder

55

9

12

4

16

14

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Jan Kvech

Jan Kvech

52

-

3

-

5

10

-

9

7

-

12

6

-

-

-

-

14.

Dominik Kubera

Dominik Kubera

44

7

10

-

-

-

-

3

8

-

3

-

-

4

4

5

15.

Frederik Lindgren

Fredrik Lindgren

36

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

9

-

11

16.

Daniel Bewley

Daniel Bewley

31

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

12

17.

Nazar Partnitskyj

Nazar Parnitskiy

24

6

2

-

1

1

-

4

2

-

1

3

-

1

-

3

18.

Kai Huckenbeck

Kai Huckenbeck

18

-

-

-

2

8

-

-

1

-

2

5

-

-

-

-

19.

Maciej Janowski

Maciej Janowski

11

-

-

-

-

-

4

7

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Kim Nilsson

Kim Nilsson

9

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

21.

Placeholder - Racer

Tom Brennan

7

-

-

2

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Frederik Jakobsen

Frederik Jakobsen

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

23.

Przemyslaw Pawlicki

Piotr Pawlicki

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

24.

Norick Blödorn

Norick Blödorn

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Maksymilian Pawelczak

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

26.

Placeholder - Racer

Daniils Kolodinskis

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

27.

Mikkel Andersen

Mikkel Andersen

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

28.

Placeholder - Racer

Adam Bednar

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

Placeholder - Racer

Marcel Kowolik

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

30.

Kevin Wölbert

Kevin Wölbert

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.

Placeholder - Racer

Nikodem Mikolajczyk

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

32.

Placeholder - Racer

Nicolai Heiselberg

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

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    08.08.2026
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  4. Vergangen

    Vojens

    12.09.2026
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