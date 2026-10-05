Speedway-GP 2027: Die erste Dauer-Wildcard ist vergeben – und überraschend

Mit Abschluss der Weltmeisterschaft 2026 ist klar, dass im kommenden Jahr neben den Medaillengewinnern Robert Lambert, Bartosz Zmarzlik und Brady Kurtz auch Michael Jepsen Jensen, Patryk Dudek, Leon Madsen und Max Fricke ihren Platz im Grand Prix 2027 gesichert haben.

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Aus dem Challenge kommen Kacper Woryna, Neuling Rohan Tungate und Kim Nilsson hinzu. Da Sieger Robert Lambert als Weltmeister ohnehin gesetzt ist , rückt der Lette Andzejs Lebedevs als Fünfter nach.

Den letzten sportlichen Qualifikationsplatz hätte der Speedway-Europameister bekommen, jedoch nur, wenn dieser nicht bereits gesetzt ist. Da am vergangenen Wochenende der Däne Leon Madsen in Pardubitz zum dritten Mal nach 2018 und 2022 Champion wurde , aber bereits im Grand Prix dabei ist, wurde dieser Platz in eine zusätzliche Dauer-Wildcard umgewandelt – es gibt jetzt also vier statt drei.

Erste SGP-Nominierung eine Überraschung

Vizeeuropameister wurde mit lediglich einem Punkt Rückstand Maciej Janowski – und erhielt nun überraschend eine der Dauer-Wildcards. Überraschend deswegen, weil der Red-Bull-Athlet aus Breslau« bereits 35 Jahre alt ist und auch ohne ihn schon drei Polen im Grand Prix sind.

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Janowski fuhr seine letzte volle GP-Saison 2023, nachdem er im Jahr davor Bronze gewonnen hatte. In diesem Jahr gewann er zwei der vier EM-Veranstaltungen und hatte im GP-Challenge Pech, dass ihn ein technischer Defekt ein besseres Abschneiden kostete.

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Die heißesten Kandidaten für die restlichen drei permanenten Wildcards sind der Engländer Dan Bewley, der Schwede Fredrik Lindgren und der Australier Jack Holder, die zu den besten Speedwayfahrern der Welt zählen, in dieser Saison aber lange verletzt waren. Sie machen für Promoter Mayfield auch aus Nationensicht Sinn, da sie aus sehr wichtigen Märkten stammen. Sie werden außerdem alle von Seriensponsor Monster unterstützt.

Fixe Teilnehmer Speedway-GP 2027: