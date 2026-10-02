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Speedway-Weltmeister Robert Lambert lernte das Fahren auch in Deutschland

Der Karriereweg des Engländers Robert Lambert, der sich in Thorn zum ersten Mal in seiner Laufbahn den Speedway-Weltmeistertitel sicherte, hebt sich von anderen ab. Wie alles vor 14 Jahren anfing.

Speedway-GP

Robert Lambert
Robert Lambert
Foto: jarek pabijan
Robert Lambert
© jarek pabijan

Im Artikel erwähnt

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Im Sommer 2012 stellte SPEEDWEEK.com einen jungen Engländer vor, der im Alter von 14 Jahren in Deutschland auf sich aufmerksam machte und sich dem MSC Cloppenburg anschloss. Die Rede ist von Robert Lambert, der 14 Jahre nach seinen ersten Auftritten in Deutschland Speedway-Weltmeister wurde und sich die Krone im Speedway-Sport aufsetzte. Da er in England als 14-Jähriger keine Rennen in der 500-ccm-Klasse bestreiten durfte, führte Lamberts Weg nach Deutschland, wo er dank guter Kontakte zum damaligen Teamchef der deutschen Nationalmannschaft bei mehreren Trainings- und Renneinsätzen überzeugte und so zu immer mehr Rennstarts kam. Der junge Robert sorgte für Furore, und sobald es ihm möglich war, stieg er auch in Großbritannien in den Ligabetrieb ein.

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Ab 2017 gewann Lambert mit der U19-EM und der Britischen U21-Meisterschaft erste Titel bei den Junioren. Mit der Britischen Meisterschaft 2018 und dem Triumph in der Europameisterschaft 2020 stellten sich auch bei den Senioren die ersten Erfolge ein. Der EM-Titel ermöglichte Lambert seine erste volle Grand-Prix-Saison, die er in den Top-Ten abschloss. In den folgenden Jahren steigerte er sich weiter, 2024 gelangen ihm der erste Grand-Prix-Sieg in Dänemark sowie mit Silber die erste WM-Medaille. Zudem holte er 2021 und 2024 mit dem Team GB Gold beim Speedway der Nationen.

Robert Lambert: Konstanz als Schlüssel zum WM-Titel

Die Saison 2025 stellte für Lambert einen Rückschlag dar, denn es ging plötzlich nicht mehr um WM-Medaillen, sondern um die Qualifikation für 2026, da ihm kein Finaleinzug gelingen wollte. Mit Rang 7 errang er immerhin seinen Platz im diesjährigen GP, in dem er in Landshut gleich ins Finale fuhr. Nach den ersten vier Rennen lag Lambert erneut auf dem siebten Rang, doch nachdem der 28-Jährige beim Grand Prix in Breslau (Wrocław) trotz Platz 2 dank der Punkte aus dem Sprint erfolgreichster Fahrer war, lief es wie am Schnürchen: In den letzten sechs Rennen der Weltmeisterschaft 2026 siegte Lambert dreimal und wurde dreimal Zweiter, was ihn immer näher an die Spitze brachte. Vor dem Saisonfinale in Thorn übernahm er erstmals die WM-Führung, behielt im spannungsgeladenen Showdown die Nerven und wurde so 14 Jahre, nachdem er in Deutschland erstmals auf sich aufmerksam machte, Weltmeister.

Im Artikel erwähnt

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Prag
Manchester Sprint
Manchester/1
Manchester/2
Breslau Sprint
Breslau
Malilla
Lodsch Sprint
Lodsch
Riga
Vojens Sprint
Vojens
Thorn Sprint
Thorn

1.

Robert Lambert

162

14

6

3

12

7

3

18

18

-

20

18

3

20

-

20

2.

Bartosz Zmarzlik

160

16

16

-

14

16

-

20

16

-

11

20

-

12

3

16

3.

Brady Kurtz

157

8

18

1

18

20

-

14

14

-

16

16

4

10

-

18

4.

Michael Jepsen Jensen

111

2

14

-

11

18

-

16

5

-

14

8

-

14

-

9

5.

Patryk Dudek

103

10

5

-

9

5

-

11

11

-

18

12

-

8

-

14

6.

Leon Madsen

100

1

20

-

8

6

-

10

10

-

10

7

-

18

-

10

7.

Max Fricke

97

3

7

-

20

12

2

6

4

-

8

9

2

16

-

8

8.

Kacper Woryna

95

20

11

-

4

9

-

5

6

-

9

14

-

11

-

6

9.

Jason Doyle

73

11

8

-

7

11

-

2

3

-

7

10

1

6

-

7

10.

Andzejs Lebedevs

67

5

9

-

6

3

1

8

12

-

5

11

-

5

-

2

11.

Anders Thomsen

62

-

4

-

10

4

-

12

20

-

4

1

-

3

-

4

12.

Jack Holder

55

9

12

4

16

14

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Jan Kvech

52

-

3

-

5

10

-

9

7

-

12

6

-

-

-

-

14.

Dominik Kubera

44

7

10

-

-

-

-

3

8

-

3

-

-

4

4

5

15.

Fredrik Lindgren

36

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

9

-

11

16.

Daniel Bewley

31

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

12

17.

Nazar Parnitskiy

24

6

2

-

1

1

-

4

2

-

1

3

-

1

-

3

18.

Kai Huckenbeck

18

-

-

-

2

8

-

-

1

-

2

5

-

-

-

-

19.

Maciej Janowski

11

-

-

-

-

-

4

7

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Kim Nilsson

9

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

21.

Tom Brennan

7

-

-

2

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Frederik Jakobsen

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

23.

Piotr Pawlicki

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

24.

Norick Blödorn

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Maksymilian Pawelczak

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

26.

Daniils Kolodinskis

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

27.

Mikkel Andersen

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

28.

Adam Bednar

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

Marcel Kowolik

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

30.

Kevin Wölbert

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.

Nikodem Mikolajczyk

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

32.

Nicolai Heiselberg

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

Events

Alle Speedway-GP Events
  1. Vergangen

    Malilla

    11.07.2026
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    08.08.2026
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    Vojens

    12.09.2026
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    Thorn

    26.09.2026
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