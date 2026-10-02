Speedway-Weltmeister Robert Lambert lernte das Fahren auch in Deutschland

Im Sommer 2012 stellte SPEEDWEEK.com einen jungen Engländer vor , der im Alter von 14 Jahren in Deutschland auf sich aufmerksam machte und sich dem MSC Cloppenburg anschloss. Die Rede ist von Robert Lambert, der 14 Jahre nach seinen ersten Auftritten in Deutschland Speedway-Weltmeister wurde und sich die Krone im Speedway-Sport aufsetzte. Da er in England als 14-Jähriger keine Rennen in der 500-ccm-Klasse bestreiten durfte, führte Lamberts Weg nach Deutschland, wo er dank guter Kontakte zum damaligen Teamchef der deutschen Nationalmannschaft bei mehreren Trainings- und Renneinsätzen überzeugte und so zu immer mehr Rennstarts kam. Der junge Robert sorgte für Furore, und sobald es ihm möglich war, stieg er auch in Großbritannien in den Ligabetrieb ein.

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Ab 2017 gewann Lambert mit der U19-EM und der Britischen U21-Meisterschaft erste Titel bei den Junioren. Mit der Britischen Meisterschaft 2018 und dem Triumph in der Europameisterschaft 2020 stellten sich auch bei den Senioren die ersten Erfolge ein. Der EM-Titel ermöglichte Lambert seine erste volle Grand-Prix-Saison, die er in den Top-Ten abschloss. In den folgenden Jahren steigerte er sich weiter, 2024 gelangen ihm der erste Grand-Prix-Sieg in Dänemark sowie mit Silber die erste WM-Medaille. Zudem holte er 2021 und 2024 mit dem Team GB Gold beim Speedway der Nationen.

Robert Lambert: Konstanz als Schlüssel zum WM-Titel

Die Saison 2025 stellte für Lambert einen Rückschlag dar, denn es ging plötzlich nicht mehr um WM-Medaillen, sondern um die Qualifikation für 2026, da ihm kein Finaleinzug gelingen wollte. Mit Rang 7 errang er immerhin seinen Platz im diesjährigen GP, in dem er in Landshut gleich ins Finale fuhr. Nach den ersten vier Rennen lag Lambert erneut auf dem siebten Rang, doch nachdem der 28-Jährige beim Grand Prix in Breslau (Wrocław) trotz Platz 2 dank der Punkte aus dem Sprint erfolgreichster Fahrer war, lief es wie am Schnürchen: In den letzten sechs Rennen der Weltmeisterschaft 2026 siegte Lambert dreimal und wurde dreimal Zweiter, was ihn immer näher an die Spitze brachte. Vor dem Saisonfinale in Thorn übernahm er erstmals die WM-Führung, behielt im spannungsgeladenen Showdown die Nerven und wurde so 14 Jahre, nachdem er in Deutschland erstmals auf sich aufmerksam machte, Weltmeister.