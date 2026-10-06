Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Speedway

  4. /

  5. Speedway-GP

  6. /

  7. News

Werbung

Speedway-GP 2027: Logische Wahl – zweite Dauer-Wildcard nach Australien

Einen Tag, nachdem der Pole Maciej Janowski die erste permanente Wildcard für den Speedway-Grand-Prix 2027 erhielt, hat Promoter Mayfield den zweiten Fahrer benannt.

Speedway-GP

Jack Holder
Jack Holder
Foto: jarek pabijan speedway
Jack Holder
© jarek pabijan speedway

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nach seinem Sturz beim Grand Prix in Breslau (Wroclaw) war für Jack Holder die Saison 2026 gelaufen, denn der Australier zog sich langwierige Verletzungen am Rücken, Fuß und der Hand zu. Er rutschte aus den Top-7 und musste auf eine Wildcard hoffen. «Diese zu erhalten, ist eine riesige Erleichterung für mich», so der 30-Jährige. «Es ist das erste Mal, dass ich eine Wildcard benötige und ich glaube, ich habe sie verdient. Ich werde die Chance ergreifen und ich will bei meiner Rückkehr beweisen, was in mir steckt.»

Werbung

Werbung

Bis zur Saison 2027 gilt es die Folgen des Sturzes aus Polen komplett auszukurieren, da sich der Genesungsprozess an der Hand intensiver gestaltete und sogar einen weiteren operativen Eingriff erforderte. Holder: «Mein Fuß und mein Rücken sind schon wieder zu etwa 90 Prozent in Ordnung. Während sich sonst alles stetig besserte, machte meine Hand kaum Fortschritte. Ich machte mir große Sorgen und beschloss, mir eine Zweitmeinung bei einem Nervenspezialisten in Manchester einzuholen. Nur drei oder vier Tage nach dem Termin wurde ich operiert, und es trat eine enorme Besserung ein. Der Nerv war regelrecht eingeklemmt und mit umliegendem Gewebe verwachsen. Das wurde jetzt alles gelöst, und ich habe innerhalb von zehn Tagen einen gewaltigen Unterschied im Vergleich zu den vorangegangenen Monaten bemerkt. Jetzt versuchen wir, die Beweglichkeit und die Muskelfunktion wiederherzustellen, da mein Arm etwa vier Monate lang quasi eingeschlafen war.»

Speedway-GP kehrt nach Australien zurück

Bei Holder, dessen Wahl für eine Wildcard vollkommen nachvollziehbar ist, ist die Vorfreude auf die Saison 2027 besonders groß, denn der Grand Prix wird nach Australien zurückkehren. «Ich hatte gehört, dass es für 2028 geplant war. Als dann der Kalender veröffentlicht wurde und ich es sah, habe ich sehr gehofft, dass ich die Wildcard bekomme», freut sich Holder auf den Adelaide-GP. «Ich weiß, es ist noch eine ganze Weile hin, aber es ist super, es im Kalender zu sehen und meinen Freunden und meiner Familie daheim etwas zu bieten, worauf sie sich freuen können. Es ist klasse, dass der Grand Prix endlich wieder Down Under stattfindet. Es wird für alle ein großer Aufwand, aber es wird sich lohnen.»

Im Artikel erwähnt

In den kommenden Tagen wird mit der Bekanntgabe der zwei letzten Wildcards das Line-up für den Grand Prix 2027 vervollständigt. Als Favoriten gelten der Engländer Dan Bewley und der Schwede Fredrik Lindgren.

Werbung

Werbung

Fixe Teilnehmer Speedway-GP 2027:

Robert Lambert (GB)

Bartosz Zmarzlik (PL)

Brady Kurtz (AUS)

Michael Jepsen Jensen (DK)

Patryk Dudek (PL)

Leon Madsen (DK)

Max Fricke (AUS)

Rohan Tungate (AUS)

Kacper Woryna (PL)

Kim Nilsson (S)

Andzejs Lebedevs (LV)

Maciej Janowski (PL)

Jack Holder (AUS)

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand
Platz
Name
Gesamtpunkte
Landshut
Prag
Manchester Sprint
Manchester/1
Manchester/2
Breslau Sprint
Breslau
Malilla
Lodsch Sprint
Lodsch
Riga
Vojens Sprint
Vojens
Thorn Sprint
Thorn

1.

Robert Lambert

162

14

6

3

12

7

3

18

18

-

20

18

3

20

-

20

2.

Bartosz Zmarzlik

160

16

16

-

14

16

-

20

16

-

11

20

-

12

3

16

3.

Brady Kurtz

157

8

18

1

18

20

-

14

14

-

16

16

4

10

-

18

4.

Michael Jepsen Jensen

111

2

14

-

11

18

-

16

5

-

14

8

-

14

-

9

5.

Patryk Dudek

103

10

5

-

9

5

-

11

11

-

18

12

-

8

-

14

6.

Leon Madsen

100

1

20

-

8

6

-

10

10

-

10

7

-

18

-

10

7.

Max Fricke

97

3

7

-

20

12

2

6

4

-

8

9

2

16

-

8

8.

Kacper Woryna

95

20

11

-

4

9

-

5

6

-

9

14

-

11

-

6

9.

Jason Doyle

73

11

8

-

7

11

-

2

3

-

7

10

1

6

-

7

10.

Andzejs Lebedevs

67

5

9

-

6

3

1

8

12

-

5

11

-

5

-

2

11.

Anders Thomsen

62

-

4

-

10

4

-

12

20

-

4

1

-

3

-

4

12.

Jack Holder

55

9

12

4

16

14

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Jan Kvech

52

-

3

-

5

10

-

9

7

-

12

6

-

-

-

-

14.

Dominik Kubera

44

7

10

-

-

-

-

3

8

-

3

-

-

4

4

5

15.

Fredrik Lindgren

36

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

9

-

11

16.

Daniel Bewley

31

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

12

17.

Nazar Parnitskiy

24

6

2

-

1

1

-

4

2

-

1

3

-

1

-

3

18.

Kai Huckenbeck

18

-

-

-

2

8

-

-

1

-

2

5

-

-

-

-

19.

Maciej Janowski

11

-

-

-

-

-

4

7

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Kim Nilsson

9

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

21.

Tom Brennan

7

-

-

2

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Frederik Jakobsen

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

23.

Piotr Pawlicki

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

24.

Norick Blödorn

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Maksymilian Pawelczak

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

26.

Daniils Kolodinskis

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

27.

Mikkel Andersen

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

28.

Adam Bednar

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

Marcel Kowolik

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

30.

Kevin Wölbert

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.

Nikodem Mikolajczyk

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

32.

Nicolai Heiselberg

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

Events

Alle Speedway-GP Events
  1. Vergangen

    Malilla

    11.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Lodsch

    01.08.2026
    Zum Event
  3. Vergangen

    Riga

    08.08.2026
    Zum Event
  4. Vergangen

    Vojens

    12.09.2026
    Zum Event
  5. Vergangen

    Thorn

    26.09.2026
    Zum Event

Speedway News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM