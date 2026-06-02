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Speedway-GP Manchester: Kai Huckenbeckbeim Doppel-Event fest im Feld

Nachdem Fredrik Lindgren als dritter Fahrer aus dem Stammfeld des Speedway-Grand-Prix abgesagt hat, rückt der Werlter Kai Huckenbeck für die Rennen in Manchester/England am 5. und 6. Juni nach.

Speedway-GP

Kai Huckenbeck (vorne) darf in England GP fahren
Kai Huckenbeck (vorne) darf in England GP fahren
Foto: jarek pabijan
Kai Huckenbeck (vorne) darf in England GP fahren
© jarek pabijan

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Beim Doppel-Grand-Prix in Manchester, wo die WM-Rennen 3 und 4 der Saison 2026 ausgetragen werden, kommt mit Kai Huckenbeck am 5. und 6. Juni bereits der dritte Ersatzfahrer aus der offiziellen Nachrückerliste zum Einsatz. Zunächst haben sich Dan Bewley, der sich bei einem Crash in Dänemark den Oberschenkel gebrochen hat, und Dominik Kubera (Sturz in der schwedischen Liga) für die Rennen in England abmelden müssen. Der Pole brach sich das rechte Schlüsselbein und wurde inzwischen erfolgreich operiert. Für Bewley und Kubera kommen wie schon in Prag Anders Thomsen und Jan Kvech zum Einsatz, die in der tschechischen Hauptstadt Bewley und Fredrik Lindgren ersetzt haben.

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Als dritter Fahrer meldete sich nun Lindgren für das kommende Wochenende ab und wird nach Prag weitere Rennen verpassen. Der Rückzug Lindgrens ermöglicht Kai Huckenbeck den ersten GP-Einsatz in dieser Saison, nachdem der Norddeutsche nach der Saison 2025 aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden ist, aber als vierter Nachrücker gesetzt wurde. Weil sich der Brite Tai Woffinden bereits vor dem Saisonstart komplett aus dem Grand Prix abmeldete, rückte der erste Standby-Fahrer, U21-Champion Nazar Parnitskyi aus der Ukraine, dauerhaft ins Feld.

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Landshut

Prag

Manchester Sprint

Manchester/1

Manchester/2

Breslau Sprint

Breslau

Malilla

Lodsch Sprint

Lodsch

Riga

Vojens Sprint

Vojens

Thorn Sprint

Thorn

1.

Bartosz Zmarzlik

32

16

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Kacper Woryna

31

20

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Brady Kurtz

26

8

18

-

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-

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-

-

4.

Jack Holder

21

9

12

-

-

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-

-

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-

-

-

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-

-

5.

Leon Madsen

21

1

20

-

-

-

-

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-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Robert Lambert

20

14

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Jason Doyle

19

11

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Daniel Bewley

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Dominik Kubera

17

7

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Michael Jepsen Jensen

16

2

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Patryk Dudek

15

10

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Andzejs Lebedevs

14

5

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Fredrik Lindgren

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Max Fricke

10

3

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Nazar Parnitskiy

8

6

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Anders Thomsen

4

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

Norick Blödorn

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

Jan Kvech

3

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Adam Bednar

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Kevin Wölbert

0

0

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