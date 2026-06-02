Speedway-GP Manchester: Kai Huckenbeckbeim Doppel-Event fest im Feld

Beim Doppel-Grand-Prix in Manchester, wo die WM-Rennen 3 und 4 der Saison 2026 ausgetragen werden, kommt mit Kai Huckenbeck am 5. und 6. Juni bereits der dritte Ersatzfahrer aus der offiziellen Nachrückerliste zum Einsatz. Zunächst haben sich Dan Bewley, der sich bei einem Crash in Dänemark den Oberschenkel gebrochen hat, und Dominik Kubera (Sturz in der schwedischen Liga) für die Rennen in England abmelden müssen. Der Pole brach sich das rechte Schlüsselbein und wurde inzwischen erfolgreich operiert. Für Bewley und Kubera kommen wie schon in Prag Anders Thomsen und Jan Kvech zum Einsatz, die in der tschechischen Hauptstadt Bewley und Fredrik Lindgren ersetzt haben.

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Als dritter Fahrer meldete sich nun Lindgren für das kommende Wochenende ab und wird nach Prag weitere Rennen verpassen. Der Rückzug Lindgrens ermöglicht Kai Huckenbeck den ersten GP-Einsatz in dieser Saison, nachdem der Norddeutsche nach der Saison 2025 aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden ist, aber als vierter Nachrücker gesetzt wurde. Weil sich der Brite Tai Woffinden bereits vor dem Saisonstart komplett aus dem Grand Prix abmeldete, rückte der erste Standby-Fahrer, U21-Champion Nazar Parnitskyi aus der Ukraine, dauerhaft ins Feld.