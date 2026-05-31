Qualifikation für den Speedway-GP: Kai Huckenbeck mit Maximum im Challenge
Nach dem Aus aller deutschen Teilnehmer bei der ersten Speedway-WM-Qualirunde in Abensberg, hat Kai Huckenbeck in Glasgow/GB seine Klasse bewiesen und sich einen Platz im GP-Challenge gesichert.
Auf Kai Huckenbeck und Mario Häusl, die bei der Qualifikationsrunde in Glasgow antraten, ruhte die Hoffnung, dass sich doch noch ein Deutscher für den GP-Challenge Ende Juli im italienischen Terenzano bei Udine qualifiziert.
Souverän meisterte Huckenbeck seine Aufgabe in Schottland: Der Norddeutsche lieferte vom ersten Moment an voll ab und unterstrich seine Ambitionen, in den Grand Prix zurückkehren zu wollen. Seinen ersten Lauf gewann er mit großem Abstand und legte damit den Grundstein für den späteren Sieg. Unbeeindruckt von den anspruchsvoller werdenden Bahnverhältnissen gewann er auch seinen zweiten Heat, während Mario Häusl nach einem Nuller zum Auftakt seinen ersten Punkt schrieb.
Im dritten Durchgang holte Huckenbeck den dritten Sieg, während Häusl mit einem weiteren Nuller sämtliche Hoffnungen auf ein Weiterkommen begraben musste. Einen sensationellen Lauf lieferte Huckenbeck im vierten Durchgang ab: Der 33-Jährige kam vom gelben Startplatz als Letzter weg, fand aber eine schnelle Linie und zog in der zweiten Runde unaufhaltsam an Jack Holder sowie Fredrik Jakobsen vorbei.
Im letzten regulären Lauf des Abends machte Kai seinen Gesamtsieg, den dritten in Folge bei einer Qualifikationsrunde nach Abensberg 2024 und 2025, perfekt. Auch Häusl konnte in seinen letzten beiden Läufen punkten, schied aber als Zwölfter aus.
Jeweils zwei Stechen waren nötig
In den notwendig gewordenen Entscheidungsläufen eroberte Jack Holder den zweiten Rang gegen den punktgleichen Anders Rowe, bevor das bedeutendere Stechen um die Plätze 4 bis 6 ausgefahren wurde, da nur die Top-5 in den Challenge einziehen. Vom Start weg setzten sich Fredrik Jakobsen und Chris Harris an die Spitze und schickten damit Maciej Janowski, der beim Breslau-GP als Wildcard-Fahrer dabei sein wird, ins Aus.
Bei der Qualifikationsrunde in Scharnowitz (Zarnovica) in der Slowakei mussten ebenfalls zwei Stechen um die Podestplätze und den letzten Qualifikationsrang entscheiden. Robert Lambert und Jaimon Lidsey hatten sich die beiden Spitzenpositionen gesichert, Andzejs Lebedevs holte gegen Kacper Woryna den dritten Gesamtrang. Im Stechen um den letzten Qualifikationsplatz konnte Michael Jepsen Jensen den jungen Tschechen Adam Bednar in Schach halten.
Ergebnisse Qualirunden zum Speedway-GP 2027:
Glasgow/GB:
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Qualifiziert für den Challenge:
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1. Kai Huckenbeck (D), 15 Punkte
-
2. Jack Holder (AUS), 12+3
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3. Anders Rowe (GB), 12+2
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4. Frederik Jakobsen (DK), 11+3
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5. Chris Harris (GB), 11+2
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Ausgeschieden:
-
6. Maciej Janowski (PL), 11+1
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7. Victor Palovaara (S), 9
-
8. Adam Ellis (GB), 7
-
9. Jonas Knudsen (DK), 6
-
10. Tom Brennan (GB), 4
-
11. Piotr Pawlicki (PL), 4
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12. Mario Häusl (D), 4
-
13. Casper Henriksson (S), 4
-
14. Lasse Fredriksen (N), 3
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15. Daniel Klima (CZ), 3
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16. Sven Cerjak (SLO), 2
-
17. Antti Vuolas (FIN), 1
-
18. Sam Hagon (GB), 1
Scharnowitz/SK:
-
Qualifiziert für den Challenge:
-
1. Robert Lambert (GB), 14 Punkte
-
2. Jaimon Lidsey (AUS), 13
-
3. Andzejs Lebedevs (LV), 12+3
-
4. Kacper Woryna (PL), 12+A
-
5. Michael Jepsen Jensen (DK), 10+3
-
Ausgeschieden:
-
6. Adam Bednar (CZ), 10+2
-
7. Martin Vaculik (SK), 8
-
8. David Bellego (F), 8
-
9. Nicolas Covatti (I), 7
-
10. Vaclav Milik (CZ), 6
-
11. Facundo Albin (RA), 5
-
12. Oliver Berntzon (S), 5
-
13. Andrii Rozaliuk (UA), 4
-
14. Zoltan Lovas (H), 3
-
15. Anze Grmek (SK), 3
-
16. Andrei Popa (RO), 0
-
17. Anna Zuzana Hajkova (SK), 0
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