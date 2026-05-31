1. Speedway-Bundesliga: Sieg und Niederlage für die Wölfe aus Wittstock
Gleich zwei Rennen standen am Auftaktwochenende der 1. Deutschen Speedway-Bundesliga auf dem Plan: Die Wölfe aus Wittstock gewannen ihr Heimrennen, verloren aber auswärts in Stralsund.
Das Duell Meister gegen Vizemeister eröffnete die Saison 2026 der Deutschen Speedway-Bundesliga, an der auch in diesem Jahr nur magere drei Clubs teilnehmen. Der MC Güstrow legte beim Auftakt in Wittstock mit einem klaren 5:1 im ersten Lauf durch Villads Nagel und Kacper Pludra gegen Marko Levishyn und Jesper Knudsen ordentlich los und führte auch nach dem ersten Block der Rennläufe die Wertung an. Die Hausherren glichen im vierten Lauf aus und nach mehreren Heats, die mit 3:3 endeten, schafften es die Wölfe im neunten Lauf mit einem 4:2 durch Marko Levishyn und Janek Konzack die Weichen auf Sieg zu stellen. Den endgültigen Sieg zum Ligaauftakt machten Adrian Cyfer und Marko Levishyn für die Wölfe im vorletzten Lauf mit einem 5:1 über Kacper Pludra und Tyler Haupt perfekt.
Am Folgetag ging es für die Wölfe nach Stralsund, die für den verletzten Matias Nielsen Kevin Wölbert aufstellten. Auch das Rennen zwischen Stralsund und Wittstock gestaltete sich zunächst sehr ausgeglichen, wenngleich die Stralsunder führten. Nur kurzzeitig wechselte die Führung nach einem 5:1 durch Adrian Cyfer und Janek Konzack gegen Rune Thorst und Kevin Wölbert zu Gunsten der Wölfe. Stralsund konterte dieses 5:1 jedoch umgehend mit einem 5:1 durch Daniils Kolodinskis und Jacob Thorssell über Jesper Knudsen und Jacob D. Jensen. Am Ende setzten sich die Stralsunder mit einem Vorteil von 14 Punkten durch.
Das dritte von sechs Ligarennen findet am 12. Juni mit dem Duell zwischen Güstrow und Stralsund statt.
Ergebnisse Speedway-Bundesliga:
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MSC Wölfe Wittstock, 47 Punkte: Marko Levishyn 11, Jesper Knudsen 9, Adrian Cyfer 8, Janek Konzack 13, Jacob D. Jensen 6
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MC Güstrow 37: Kacper Pludra 9, Villads Nagel 17, Tyler Haupt 5, Valentin Grobauer 6, Carlos Gennerich 0, Hannah Grunwald 0
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MC Nordstern Stralsund, 49 Punkte: Daniils Kolodinskis 14, Kevin Wölbert 9, Lars Skupien 8, Jacob Thorssell 16, Rune Thorst 2
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MSC Wölfe Wittstock 35: Adrian Cyfer 9, Jesper Knudsen 8, Marko Levishyn 4, Janek Konzack 6, Jacob D. Jensen 8
Stand nach 2 von 6 Rennen:
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MC Nordstern Stralsund – 2 Matchpunkte / 49:35 Laufpunkte
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MSC Wölfe Wittstock – 2 MP / 82:86 LP
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MC Güstrow Torros – 0 MP / 37:47 LP
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