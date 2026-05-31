Fahrzeugeinstufung (BoP) zum Endurance-Cup-Rennen in Monza angepasst

Die Technikkommission der SRO passt die Fahrzeugeinstufung des GT World Challenge Europe Endurance Cup vor dem Rennen in Monza an. Der Audi und der Ford werden leicht eingebremst, während der Aston Martin und der Ferrari eine leicht bessere BoP erhalten.

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Die minimale Z-Position des Heckflügels am Aston Martin Vantage GT3 wird um 34 Millimeter gesenkt. Damit hat das Fahrzeug weniger Luftwiderstand und sollte höhere Geschwindigkeiten auf den Geraden erreichen.

Der Audi R8 LMS GT3 muss fünf Kilogramm zuladen. Das Mindestgewicht beträgt somit nun 1.320 Kilogramm.

Auch am Ferrari 296 GT3 wird die minimale Z-Position des Heckflügels am gesenkt. Die Position wird um neun Millimeter reduziert.

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Die Motorleistung der Ford Mustang GT3 wird reduziert. Bislang waren beide Restriktoren 37 Millimeter groß. Einer der beiden Luftmengenbegrenzer wird nun auf 36 Millimeter reduziert, womit weniger Luft in den Brennraum des V8-Triebwerks strömen kann.