Unglaublicher Zwischenfall: Fahrer gehen auf Sicherheitskräfte los

Am Sonntag der GT4 European Series in Monza kam es zu einem Vorfall im Fahrerlager, über den man nur mit dem Kopf schütteln kann. Im Mittelpunkt standen die Mogica-Brüder Hugo und Thibaut und ihre Gäste, die daraufhin vom zweiten Rennen der GT4 European Series ausgeschlossen wurden.

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Während der Anhörung bei den Stewards gaben die Fahrer zu, dass sie an dem Vorfall beteiligt waren, bei dem es zu einem Fehlverhalten gegenüber dem Sicherheitspersonal der Rennstrecke kam. Der Vorfall begann mit einer Art Missverständnis am Eingang zum Fahrerlager aufgrund eines Problems mit dem Parkschein und eskalierte weiter, da das Fahrzeug mit den Fahrern auf die Aufforderung des Sicherheitspersonals hin nicht anhielt.

Daraufhin eskalierte der Vorfall weiter zu einer Auseinandersetzung zwischen den Fahrern und ihren Gästen sowie dem Servicepersonal, welches Abwehrspray einsetzten musste.

Die Stewards machten daraufhin deutlich, dass das Verhalten von Hugo und Thibaut Mogica inakzeptabel ist und den Interessen des Motorsports widerspricht. Es stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die für alle Teilnehmer und Fahrer geltenden Verhaltens- und Sicherheitspflichten dar.

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Gegen die Mogica-Brüder wurden daraufhin drei Strafen ausgesprochen. Hugo und Thibaut Mogica wurden dem reservierten Bereich der Veranstaltung verwiesen und dürfen daraufhin auch nicht am zweiten Rennen teilnehmen. Zudem wurde eine 5.000 €-Geldstrafe gegen die Fahrer auf Bewährung ausgesprochen, falls es einen weiteren Verstoß in diese Richtung gibt.